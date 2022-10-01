https://sputnikarabic.ae/20221001/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-نظيره-الأمريكي-تطورات-الأوضاع-بالمنطقة-والعالم-1068482075.html

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع بالمنطقة والعالم

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع بالمنطقة والعالم

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم ‏السبت، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، خلال اتصال هاتفي بينهما.‏ 01.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-01T15:49+0000

2022-10-01T15:49+0000

2022-10-01T15:49+0000

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كما جرى خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره الأمريكي، أوجه العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأمريكا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زار السعودية في شهر يوليو/ تموز، في زيارة رسمية استغرقت يومين، من أجل حضور قمة جدة للأمن والتنمية، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز لدى وصوله المملكة أمير مكة، خالد الفيصل، الذي قام بتوديعه عند مغادرته أيضا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في شهر أغسطس/ آب، ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات إن "أمريكا تناقش مع شركائها حول العالم، ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية، لمواجهة الأزمة الناتجة عن الوضع في أوكرانيا".وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزاما ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".وردا على سؤال عن تصريح وزير الطاقة السعودي، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نحن لسنا عضوًا في أوبك، ولسنا عضوًا في أوبك بلس، ولكن بالطبع لدينا علاقات وثيقة مع العديد من أعضاء أوبك بلس"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأضاف: "إننا نناقش ضمان إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية على أساس ثنائي، وعلى أساس متعدد الأطراف مع شركائنا في جميع أنحاء العالم. ستستمر هذه المحادثات، لا سيما أننا نواجه أزمة طاقة".وتابع: "من جانبنا، فعلنا ما في وسعنا محليًا من خلال الاستفادة من احتياطي البترول الاستراتيجي الخاص بنا بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك من خلال العمل مع الحلفاء في جميع أنحاء العالم لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للحلفاء والشركاء، خاصة مع اقتراب الشتاء".

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