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https://sputnikarabic.ae/20221001/وزير-الداخلية-الإيراني-شعبنا-سيوجه-ضربة-قاصمة-للمجموعات-الإرهابية-والانفصالية-1068475107.html
وزير الداخلية الإيراني: شعبنا سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية
وزير الداخلية الإيراني: شعبنا سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:45+0000
2022-10-01T12:45+0000
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وأشار وحيدي خلال مراسم تكريم رجال الإطفاء والنساء الإطفائيات إلى أن "النظام الإسلامي وبالاستناد على هذا الشعب الواعي سيزرع الأمل في النفوس ويفشل كل المخططات التي يريد العدو تحقيقها"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".وأضاف وحيدي "الإسلام لن يقيد نشاطات المرأة المسلمة أبدا"، لافتا إلى أن مشاركتهن في إطفاء الحريق والنشاطات الاجتماعية الأخرى خير دليل على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html
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العالم

وزير الداخلية الإيراني: شعبنا سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية

12:45 GMT 01.10.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022
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قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية.
وأشار وحيدي خلال مراسم تكريم رجال الإطفاء والنساء الإطفائيات إلى أن "النظام الإسلامي وبالاستناد على هذا الشعب الواعي سيزرع الأمل في النفوس ويفشل كل المخططات التي يريد العدو تحقيقها"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".
متظاهريون إيرانيين يحرقون صندوق قمامة في العاصمة طهران خلال احتجاج لمحساء أميني، بعد أيام من وفاتها في حجز الشرطة، إيران في 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
إيران تعلن اعتقال 9 أجانب شاركوا في احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني
أمس, 18:19 GMT
وأضاف وحيدي "الإسلام لن يقيد نشاطات المرأة المسلمة أبدا"، لافتا إلى أن مشاركتهن في إطفاء الحريق والنشاطات الاجتماعية الأخرى خير دليل على ذلك.
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