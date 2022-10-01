https://sputnikarabic.ae/20221001/وزير-الداخلية-الإيراني-شعبنا-سيوجه-ضربة-قاصمة-للمجموعات-الإرهابية-والانفصالية-1068475107.html
وزير الداخلية الإيراني: شعبنا سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية
وزير الداخلية الإيراني: شعبنا سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية
قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:45+0000
2022-10-01T12:45+0000
2022-10-01T12:45+0000
العالم
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وأشار وحيدي خلال مراسم تكريم رجال الإطفاء والنساء الإطفائيات إلى أن "النظام الإسلامي وبالاستناد على هذا الشعب الواعي سيزرع الأمل في النفوس ويفشل كل المخططات التي يريد العدو تحقيقها"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".وأضاف وحيدي "الإسلام لن يقيد نشاطات المرأة المسلمة أبدا"، لافتا إلى أن مشاركتهن في إطفاء الحريق والنشاطات الاجتماعية الأخرى خير دليل على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html
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العالم
وزير الداخلية الإيراني: شعبنا سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية
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قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قاصمة للمجموعات الإرهابية والانفصالية.
وأشار وحيدي خلال مراسم تكريم رجال الإطفاء والنساء الإطفائيات إلى أن "النظام الإسلامي وبالاستناد على هذا الشعب الواعي سيزرع الأمل في النفوس ويفشل كل المخططات التي يريد العدو تحقيقها"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".
وأضاف وحيدي "الإسلام لن يقيد نشاطات المرأة المسلمة أبدا"، لافتا إلى أن مشاركتهن في إطفاء الحريق والنشاطات الاجتماعية الأخرى خير دليل على ذلك.