https://sputnikarabic.ae/20221001/وزير-الدفاع-الروسي-النساء-لا-تخضعن-للتعبئة-الجزئية-1068474302.html
وزير الدفاع الروسي: النساء لا تخضعن للتعبئة الجزئية
وزير الدفاع الروسي: النساء لا تخضعن للتعبئة الجزئية
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، أن النساء لا تخضعن للتعبئة الجزئية في روسيا. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T12:28+0000
2022-10-01T12:28+0000
2022-10-01T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا، لم نخطط لذلك. لا نعتزم تعبئة النساء".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في البلاد، بدءاً من 21 سبتمبر/أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها. فيما أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هنالك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 300 ألف شخص من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة القتالية للخدمة، وهو ما يشكل نحو 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا الاتحادية.
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روسيا
وزير الدفاع الروسي: النساء لا تخضعن للتعبئة الجزئية
12:28 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 01.10.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم السبت، أن النساء لا تخضعن للتعبئة الجزئية في روسيا.
وقال شويغو للصحفيين، رداً على سؤال بهذا الصدد: "لا، لم نخطط لذلك. لا نعتزم تعبئة النساء".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بمرسوم رئاسي، عن تعبئة جزئية في البلاد
، بدءاً من 21 سبتمبر/أيلول، مؤكداً أن هذا القرار، يهدف لحماية روسيا وسيادتها وسلامتها.
فيما أوضح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن هنالك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم استدعاء 300 ألف شخص من قوات الاحتياط وممن يمتلكون الخبرة القتالية للخدمة، وهو ما يشكل نحو 1% من إجمالي موارد التعبئة في روسيا الاتحادية.