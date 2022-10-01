عربي
https://sputnikarabic.ae/20221001/وسائل-الإعلام-الغربية-تعلق-على-احتمالات-انضمام-كييف-إلى-الناتو-1068466813.html
وسائل الإعلام الغربية تعلق على احتمال انضمام كييف إلى الناتو
وسائل الإعلام الغربية تعلق على احتمال انضمام كييف إلى الناتو
علقت بعض وسائل الإعلام الغربية، اليوم السبت، على قرار أوكرانيا المفاجئ بشأن تسريع تقديم طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T08:33+0000
2022-10-01T08:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059086977_0:218:2866:1830_1920x0_80_0_0_f6d7fa292e809fa5870e9be01e39faa9.jpg
وعلقت صحيفة "الغارديان" البريطانية بالقول: "من غير المرجح أن يوافق حلف شمال الأطلسي على ذلك بينما أوكرانيا في حالة نزاع. إذا أصبحت أوكرانيا عضوًا في الناتو، سيضطر حلفاؤها للدفاع عنها بنشاط وهو التزام يتجاوز تسليم الأسلحة إلى حد بعيد".أما صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فعلقت بالقول: "تهدف خطوة زيلينسكي إلى تحويل الانتباه عن خطاب بوتين حول ضم مناطق جديدة إلى روسيا، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن طلب أوكرانيا سيعزز آمالها في العضوية".أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فعلقت على خطوة أوكرانيا بالقول: "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستستفيد من العقيدة التأسيسية لحلف الناتو، أي هجوم مسلح على عضو واحد يعتبر هجومًا على الجميع. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يقبل التحالف دولة في حالة نزاع".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن، أمس الجمعة، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل للانضمام إلى حلف الناتو.وردا على طلب كييف، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن "أبواب الناتو لا تزال مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، يتخذ جميع الحلفاء الثلاثين قرار العضوية بالإجماع".وأكد ستولتنبرغ أن "هدف الناتو الحالي هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أنه "في الوقت الحالي هذه هي المهمة الرئيسية للحلف".يذكر أن البرلمان الأوكراني كان قد قام في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين، متخليا عن حالة الدولة المحايدة. في فبراير/ شباط 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059086977_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_f7affe20428507d27b9dff71f5ed6cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وسائل الإعلام الغربية تعلق على احتمال انضمام كييف إلى الناتو

08:33 GMT 01.10.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 01.10.2022)
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
تابعنا عبرTelegram
علقت بعض وسائل الإعلام الغربية، اليوم السبت، على قرار أوكرانيا المفاجئ بشأن تسريع تقديم طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو.
وعلقت صحيفة "الغارديان" البريطانية بالقول: "من غير المرجح أن يوافق حلف شمال الأطلسي على ذلك بينما أوكرانيا في حالة نزاع. إذا أصبحت أوكرانيا عضوًا في الناتو، سيضطر حلفاؤها للدفاع عنها بنشاط وهو التزام يتجاوز تسليم الأسلحة إلى حد بعيد".
أما صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فعلقت بالقول: "تهدف خطوة زيلينسكي إلى تحويل الانتباه عن خطاب بوتين حول ضم مناطق جديدة إلى روسيا، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن طلب أوكرانيا سيعزز آمالها في العضوية".
أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فعلقت على خطوة أوكرانيا بالقول: "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستستفيد من العقيدة التأسيسية لحلف الناتو، أي هجوم مسلح على عضو واحد يعتبر هجومًا على الجميع. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يقبل التحالف دولة في حالة نزاع".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن، أمس الجمعة، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل للانضمام إلى حلف الناتو.
وردا على طلب كييف، قال الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن "أبواب الناتو لا تزال مفتوحة. لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، يتخذ جميع الحلفاء الثلاثين قرار العضوية بالإجماع".
وأكد ستولتنبرغ أن "هدف الناتو الحالي هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها"، معتبراً أنه "في الوقت الحالي هذه هي المهمة الرئيسية للحلف".
يذكر أن البرلمان الأوكراني كان قد قام في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين، متخليا عن حالة الدولة المحايدة. في فبراير/ شباط 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала