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https://sputnikarabic.ae/20221001/وكالة-شوارع-واغادوغو-هادئة-عقب-ليلة-تغير-فيها-الحاكم-العسكري-1068475663.html
وكالة: شوارع واغادوغو هادئة عقب ليلة تغير فيها الحاكم العسكري
وكالة: شوارع واغادوغو هادئة عقب ليلة تغير فيها الحاكم العسكري
عادت شوارع مدينة وغادوغو عاصمة بوركينا فاسو هادئة كما كانت، عقب ليلة صاخبة انتهت بعزل كولينيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T13:09+0000
2022-10-01T13:09+0000
بوركينا فاسو
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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد أصبحت شواع واغادوغو هادئة اليوم السبت، بعد أن أقال العسكريون ليلة أمس الكولونيل "داميبا"، عقب خلافات بين الجيش والمجلس العسكري الحاكم لبوركينا فاسو.وقد عين الجيش في قيادة البلاد بدلا من كولونيل "داميبا"، الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا).وقالت القوات التي أوصلت تراوري إلى الحكم في بيان لهم: "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح"، لافتة إلى أن النقيب إبراهيم تراوري أصبح الرئيس الجديد للمجلس العسكري.وقالت الوكالة إن حركة المرور عادت إلى طبيعتها صباح اليوم السبت، على المحاور الرئيسية، لكنها ذكرت أن قوات "ما زالت تحاصر التلفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية".طالع أيضا: جيش بوركينا فاسو يطيح بقائده من حكم البلاد في انقلاب داخلي
https://sputnikarabic.ae/20220930/أنباء-عن-تحركات-عسكرية-في-عاصمة-بوركينا-فاسو-وإيقاف-بث-التلفيزيون-الرسمي-1068427842.html
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

وكالة: شوارع واغادوغو هادئة عقب ليلة تغير فيها الحاكم العسكري

13:09 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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عادت شوارع مدينة وغادوغو عاصمة بوركينا فاسو هادئة كما كانت، عقب ليلة صاخبة انتهت بعزل كولينيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد أصبحت شواع واغادوغو هادئة اليوم السبت، بعد أن أقال العسكريون ليلة أمس الكولونيل "داميبا"، عقب خلافات بين الجيش والمجلس العسكري الحاكم لبوركينا فاسو.
بوركينو فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي
أمس, 08:54 GMT
وقد عين الجيش في قيادة البلاد بدلا من كولونيل "داميبا"، الكابتن الشاب إبراهيم تراوري (34 عامًا).
وقالت القوات التي أوصلت تراوري إلى الحكم في بيان لهم: "تمت إقالة اللفتنانت كولونيل داميبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح"، لافتة إلى أن النقيب إبراهيم تراوري أصبح الرئيس الجديد للمجلس العسكري.

وكشف البيان عن قرار بـ"إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي".

وقالت الوكالة إن حركة المرور عادت إلى طبيعتها صباح اليوم السبت، على المحاور الرئيسية، لكنها ذكرت أن قوات "ما زالت تحاصر التلفزيون الوطني بسيارات بيك آب ومدرعات وعدد كبير من الجنود الراجلين أو على دراجات نارية".
طالع أيضا: جيش بوركينا فاسو يطيح بقائده من حكم البلاد في انقلاب داخلي
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