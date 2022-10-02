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https://sputnikarabic.ae/20221002/ألمانيا-قد-نطلق-تحقيقنا-الخاص-حول-حادث-التيار-الشمالي-إذا-ثبت-أنه-تخريبي-1068522297.html
ألمانيا: قد نطلق تحقيقنا الخاص حول حادث "التيار الشمالي" إذا ثبت أنه "تخريبي"
ألمانيا: قد نطلق تحقيقنا الخاص حول حادث "التيار الشمالي" إذا ثبت أنه "تخريبي"
قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم الأحد، إن الحكومة الألمانية قد تشرع في تحقيقها الخاص في حادث خط أنابيب "التيار الشمالي" إذا ثبت أن الانفجارات التي... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T15:49+0000
2022-10-02T15:49+0000
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برلين - سبوتنيك. وذكر بوشمان لصحيفة "بيلد إم سونتاغ": "في هذه القضية من الممكن أن تكون جريمة قد ارتكبت ويمكن للمدعي الاتحادي أن يبدأ إجراءات جنائية بشأنها".وأضاف وزير العدل الألماني أن التحقيق سيكشف عن المسؤولين باستخدام "كل الوسائل التي ينص عليها الدستور الألماني"، وفق ما نقلته الصحيفة.يوم الاثنين، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط"التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.وقالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر. اكتشف علماء الزلازل انفجارين تحت الماء بالقرب من الخطوط، والتحقيق جار.أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "التيار الشمالي" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.قال مكتب المدعي العام الروسي يوم الأربعاء إنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب "كأعمال إرهاب دولي". قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق يوم الأحد إن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا قد تكون المستفيد المباشر من الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مسؤول-أمريكي-سابق-أوروبا-تواجه-وضعا-مخيفا-عقب-حادث-التيار-الشمالي-1068456057.html
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العالم, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ألمانيا: قد نطلق تحقيقنا الخاص حول حادث "التيار الشمالي" إذا ثبت أنه "تخريبي"

15:49 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster / الانتقال إلى بنك الصورتركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا
تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Nord Stream 2/Thomas Eugster
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قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم الأحد، إن الحكومة الألمانية قد تشرع في تحقيقها الخاص في حادث خط أنابيب "التيار الشمالي" إذا ثبت أن الانفجارات التي طالته "تخريبية".
برلين - سبوتنيك. وذكر بوشمان لصحيفة "بيلد إم سونتاغ": "في هذه القضية من الممكن أن تكون جريمة قد ارتكبت ويمكن للمدعي الاتحادي أن يبدأ إجراءات جنائية بشأنها".
وأضاف وزير العدل الألماني أن التحقيق سيكشف عن المسؤولين باستخدام "كل الوسائل التي ينص عليها الدستور الألماني"، وفق ما نقلته الصحيفة.
يوم الاثنين، أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي في الضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب، وفرضت حالة الطوارئ على الخط "إيه" الذي قالت إنه سجل انخفاضا قياسيا في مستويات الضغط.
ولاحقا، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في الضغط على خط"التيار الشمالي 1" كذلك، الذي علّق العمل به في الأساس منذ أواخر أغسطس/ آب، بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات الغربية.
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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30 سبتمبر, 17:41 GMT
وقالت الشركة للصحفيين إن التدمير الذي "حدث في وقت واحد" على ثلاثة خطوط من خطوط أنابيب الغاز البحرية "للتيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" لم يسبق له مثيل، وليس من الممكن حتى الآن تقدير وقت الإصلاح.
وذكرت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز في وقت لاحق، أنه من المستحيل حاليا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر. اكتشف علماء الزلازل انفجارين تحت الماء بالقرب من الخطوط، والتحقيق جار.
أكدت الرئاسة الروسية أن المعلومات حول حالة الطوارئ في "التيار الشمالي" مثيرة للقلق، بعد ما ورد من كل من شركة "غازبروم" والشركة المشغلة، مضيفة أن الحديث يدور عن تدمير الأنبوب في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.
قال مكتب المدعي العام الروسي يوم الأربعاء إنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب "كأعمال إرهاب دولي". قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت سابق يوم الأحد إن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا قد تكون المستفيد المباشر من الحادث.
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