https://sputnikarabic.ae/20221002/أنقرة-توفد-وزراء-الخارجية-والدفاع-والطاقة-لزيارة-ليبيا-غدا-1068533119.html
أنقرة توفد وزراء الخارجية والدفاع والطاقة لزيارة ليبيا غدا
أنقرة توفد وزراء الخارجية والدفاع والطاقة لزيارة ليبيا غدا
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سترسل غدا وفدا من الحكومة لزيارة ليبيا على رأسه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T20:56+0000
2022-10-02T20:56+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأحد: "وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات يزورون ليبيا غدا الإثنين".وقال البيان التركي إن الزيارة ستناقش "الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيه التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية".وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة انقسام حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20220903/باشاغا-يطلع-حكومته-على-نتائج-اجتماعات-تركيا-ويحثهم-على-التواصل-مع-المبعوث-الأممي-الجديد-في-ليبيا-1067233255.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أنقرة توفد وزراء الخارجية والدفاع والطاقة لزيارة ليبيا غدا
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سترسل غدا وفدا من الحكومة لزيارة ليبيا على رأسه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأحد: "وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات يزورون ليبيا غدا الإثنين".
وقال البيان التركي إن الزيارة ستناقش "الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية
بين البلدين بما فيه التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية".
وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة انقسام حتى الآن.