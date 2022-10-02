https://sputnikarabic.ae/20221002/أنقرة-توفد-وزراء-الخارجية-والدفاع-والطاقة-لزيارة-ليبيا-غدا-1068533119.html

أنقرة توفد وزراء الخارجية والدفاع والطاقة لزيارة ليبيا غدا

أنقرة توفد وزراء الخارجية والدفاع والطاقة لزيارة ليبيا غدا

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة سترسل غدا وفدا من الحكومة لزيارة ليبيا على رأسه وزراء الخارجية والدفاع والطاقة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الأحد: "وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة والمتحدث باسم الرئاسة التركية ورئيس دائرة الاتصالات يزورون ليبيا غدا الإثنين".وقال البيان التركي إن الزيارة ستناقش "الانتخابات الليبية والعملية الانتقالية وإعادة النظر في العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيه التعاون في مجال التدريب العسكري، كما سيتم تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية".وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة انقسام حتى الآن.

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