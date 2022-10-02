https://sputnikarabic.ae/20221002/إسرائيل-تصادق-على-تعيين-سفيرة-جديدة-لدى-تركيا-ولابيد-يعلق-1068503727.html

إسرائيل تصادق على تعيين سفيرة جديدة لدى تركيا… ولابيد يعلق

إسرائيل تصادق على تعيين سفيرة جديدة لدى تركيا… ولابيد يعلق

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعيين إيريت ليليان، السفيرة الجديدة لدى تركيا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T10:47+0000

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ونشر يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن حكومة بلاده صادقت على تعيين سفيرة جديدة لدى أنقرة.ووصف تلك المصادقة الإسرائيلية بأنها خطوة مهمة أخرى في سياق ترميم العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى أنه التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك، الأسبوع الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 77.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أوعز بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياحية بين بلاده وتركيا.وفي سياق متصل، قال أردوغان إنه يعتزم زيارة إسرائيل، دون أن يحدد موعدا، وذلك في علامة جديدة على سعي تركيا نحو تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة بعيدة.وأضاف أردوغان، خلال كلمة في غرفة مليئة بقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، في نيويورك، في العشرين من الشهر الماضي، أن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وجرى الاجتماع تحت رعاية السفارة التركية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، في نيويورك، حيث جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة دبلوماسيين عالميين هذا الأسبوع.وأعلنت تركيا وإسرائيل شهر أغسطس الماضي أنهما تخططان لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي تضررت منذ عام 2010، عندما هاجم كوماندوز إسرائيليين سفينة "مافي" مرمرة المتوجهة إلى غزة، ضمن أسطول لخرق الحصار المفروض على القطاع الساحلي، ما أدى الى مقتل 10 نشطاء أتراك في اشتباكات عنيفة بعد أن هاجموا الجنود الإسرائيليين الذين صعدوا إلى السفينة.ولم يكن هناك سفير لدى البلاد منذ 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها وطلبت من إسرائيل المغادرة احتجاجا على رد إسرائيل على أعمال الشغب على حدود غزة، التي قُتل فيها عشرات الفلسطينيين.

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