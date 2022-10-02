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https://sputnikarabic.ae/20221002/إسرائيل-تعتقل-خلية-لـداعش-خططت-للقيام-بسلسلة-عمليات-إرهابية-1068502279.html
إسرائيل تعتقل خلية لـ"داعش" خططت للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية"
إسرائيل تعتقل خلية لـ"داعش" خططت للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية"
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خلية لتنظيم "داعش" خططت للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية" داخل البلاد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:52+0000
2022-10-02T09:52+0000
إسرائيل
تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي
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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" قد اعتقل خلية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مكونة من 6 أفراد، من مدينة الناصرة.وأكدت الصحيفة أنه من بين الهجمات التي خططت لها الخلية "الإرهابية" الهجوم على مدرسة ثانوية بسبب منهج "التربية الجنسية"، والهجوم على محطة ناقلات الجنود في بلدة نهاريا، والهجوم على مقر للشرطة الإسرائيلية في شمالي الناصرة، فضلا عن هجوم على ترام لليهود.ونشرت الصحيفة صور للمتهمين الستة، وهم في سنوات العشرينيات من عمرهم، حيث وجهت لهم الشرطة الإسرائيلية تهم مختلفة، أهمها التآمر والتحضير لعمل إرهابي، والانتماء لمنظمة إرهابية، والتآمر لشراء أسلحة، وذلك بعد وصول معلومات استخباراتية لجهاز الشاباك، الذي جمع خيوط المتهمين الستة وألقى القبض عليهم.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على المتهمين الستة قبل أسابيع والرقابة الداخلية سمحت، مؤخرا بالنشر، مضيفة أنهم استلهموا فكرهم من فكر تنظيم "داعش" وكانوا يخططون للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية" موسعة.
إسرائيل
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إسرائيل, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي
إسرائيل, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي

إسرائيل تعتقل خلية لـ"داعش" خططت للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية"

09:52 GMT 02.10.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء مواجهات مع الفلسطينيين عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
 قوات الشرطة الإسرائيلية أثناء مواجهات مع الفلسطينيين عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، خلية لتنظيم "داعش" خططت للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية" داخل البلاد.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" قد اعتقل خلية لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) مكونة من 6 أفراد، من مدينة الناصرة.
وأكدت الصحيفة أنه من بين الهجمات التي خططت لها الخلية "الإرهابية" الهجوم على مدرسة ثانوية بسبب منهج "التربية الجنسية"، والهجوم على محطة ناقلات الجنود في بلدة نهاريا، والهجوم على مقر للشرطة الإسرائيلية في شمالي الناصرة، فضلا عن هجوم على ترام لليهود.
ونشرت الصحيفة صور للمتهمين الستة، وهم في سنوات العشرينيات من عمرهم، حيث وجهت لهم الشرطة الإسرائيلية تهم مختلفة، أهمها التآمر والتحضير لعمل إرهابي، والانتماء لمنظمة إرهابية، والتآمر لشراء أسلحة، وذلك بعد وصول معلومات استخباراتية لجهاز الشاباك، الذي جمع خيوط المتهمين الستة وألقى القبض عليهم.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على المتهمين الستة قبل أسابيع والرقابة الداخلية سمحت، مؤخرا بالنشر، مضيفة أنهم استلهموا فكرهم من فكر تنظيم "داعش" وكانوا يخططون للقيام بسلسلة عمليات "إرهابية" موسعة.
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