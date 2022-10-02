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https://sputnikarabic.ae/20221002/إعادة-فتح-جسر-حيوي-في-وسط-بغداد-1068500346.html
إعادة فتح جسر حيوي في وسط بغداد
إعادة فتح جسر حيوي في وسط بغداد
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إعادة فتح جسر الطابقين الحيوي في وسط بغداد أمام حركة السيارات. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:01+0000
2022-10-02T09:01+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية إعادة فتح الجسر أمام حركات المركبات.وكانت قوات الأمن أعلنت مؤخرا إغلاق العديد من الجسور والطرق المهمة، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات تشرين.لكن قيادة عمليات بغداد أعلنت اليوم فتح الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين.جاء ذلك في أعقاب إعلان مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال الساعات الماضية تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة تشرين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأمنية-العراقية-تبدأ-بفتح-الطرق-بعد-انسحاب-المتظاهرين-من-الساحات-1068492754.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

إعادة فتح جسر حيوي في وسط بغداد

09:01 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إعادة فتح جسر الطابقين الحيوي في وسط بغداد أمام حركة السيارات.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية إعادة فتح الجسر أمام حركات المركبات.
أحد المتظاهرين، وهو أحد أنصار مقتدى الصدر، يلوح بالعلم الوطني العراقي قبل انتشار قوات الأمن العراقية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، خلال مظاهرة في ميدان التحرير قبيل جلسة البرلمان في 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
القوات الأمنية العراقية تبدأ بفتح الطرق بعد انسحاب المتظاهرين من الساحات
أمس, 21:26 GMT
وكانت قوات الأمن أعلنت مؤخرا إغلاق العديد من الجسور والطرق المهمة، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات تشرين.
لكن قيادة عمليات بغداد أعلنت اليوم فتح الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين.
جاء ذلك في أعقاب إعلان مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال الساعات الماضية تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة تشرين.
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