https://sputnikarabic.ae/20221002/إعادة-فتح-جسر-حيوي-في-وسط-بغداد-1068500346.html
إعادة فتح جسر حيوي في وسط بغداد
إعادة فتح جسر حيوي في وسط بغداد
أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إعادة فتح جسر الطابقين الحيوي في وسط بغداد أمام حركة السيارات. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T09:01+0000
2022-10-02T09:01+0000
2022-10-02T09:01+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية إعادة فتح الجسر أمام حركات المركبات.وكانت قوات الأمن أعلنت مؤخرا إغلاق العديد من الجسور والطرق المهمة، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات تشرين.لكن قيادة عمليات بغداد أعلنت اليوم فتح الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين.جاء ذلك في أعقاب إعلان مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال الساعات الماضية تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة تشرين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأمنية-العراقية-تبدأ-بفتح-الطرق-بعد-انسحاب-المتظاهرين-من-الساحات-1068492754.html
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أخبار العراق اليوم
إعادة فتح جسر حيوي في وسط بغداد
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، إعادة فتح جسر الطابقين الحيوي في وسط بغداد أمام حركة السيارات.
ونقل موقع "السومرية نيوز"
، عن المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية إعادة فتح الجسر أمام حركات المركبات.
وكانت قوات الأمن أعلنت مؤخرا إغلاق العديد من الجسور والطرق المهمة، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات تشرين.
لكن قيادة عمليات بغداد أعلنت اليوم فتح الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين.
جاء ذلك في أعقاب إعلان مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت خلال الساعات الماضية تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة تشرين.