https://sputnikarabic.ae/20221002/إعصار-إيان-يودي-بحياة-أكثر-من-70-شخصا-في-ولايتي-فلوريدا-وكارولينا-الشمالية-1068495676.html
إعصار "إيان" يودي بحياة أكثر من 70 شخصا في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية
إعصار "إيان" يودي بحياة أكثر من 70 شخصا في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية الأمريكيتين، بلغت أكثر من 70 قتيلا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T01:42+0000
2022-10-02T01:42+0000
2022-10-02T01:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن حصيلة ضحايا الإعصار في الولايتين قد تصل إلى 77 حالة وفاة.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 45 حالة وفاة محتملة على الأقل جراء إعصار "إيان" في فلوريدا.وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وكارولينا الجنوبية، وقال إن الإعصار قد ينتهي به الأمر ليصبح أكثر عاصفة دموية في تاريخ ولاية فلوريدا.
https://sputnikarabic.ae/20221001/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-إعصار-إيان-في-فلوريدا-إلى-45-شخصا-1068484633.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار "إيان" يودي بحياة أكثر من 70 شخصا في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن حصيلة ضحايا إعصار "إيان" في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية الأمريكيتين، بلغت أكثر من 70 قتيلا.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن حصيلة ضحايا الإعصار في الولايتين
قد تصل إلى 77 حالة وفاة.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 45 حالة وفاة محتملة
على الأقل جراء إعصار "إيان" في فلوريدا.
وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وكارولينا الجنوبية، وقال إن الإعصار قد ينتهي به الأمر ليصبح أكثر عاصفة دموية في تاريخ ولاية فلوريدا.