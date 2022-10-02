https://sputnikarabic.ae/20221002/إعلام-عون-دعا-رئيسي-الحكومة-والنواب-إلى-اجتماع-غدا-للاتفاق-على-رد-بخصوص-مقترح-ترسيم-الحدود-1068515126.html

إعلام: عون دعا رئيسي الحكومة والنواب إلى اجتماع غدا للاتفاق على رد بخصوص مقترح ترسيم الحدود

إعلام: عون دعا رئيسي الحكومة والنواب إلى اجتماع غدا للاتفاق على رد بخصوص مقترح ترسيم الحدود

قالت تقارير إعلامية محلية، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وجه دعوة إلى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لحضور اجتماعٍ، غدا، في مقر... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T13:14+0000

2022-10-02T13:14+0000

2022-10-02T13:14+0000

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

العالم العربي

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ووفقا لصحيفة الجديد اللبنانية، فإن الاجتماع الذي تم تحديد توقيته عند الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاثنين، يأتي من أجل الاتفاق على رد على مقترحات الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود.ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن الرئيس ميشال عون سوف يترأس "اجتماعًا تقنيًا عند الواحدة من بعد ظهر يوم غد يضم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان وضابط من مصلحة الهيروغرافيا في الجيش وممثل عن هيئة قطاع النفط وخبراء والفريق الفني والتقني".يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، اليوم السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.بدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.طالع أيضا: بري: الرئاسات الثلاث في لبنان تدرس مسودة ترسيم الحدود البحرية

https://sputnikarabic.ae/20221001/الأمين-العام-لحزب-الله-نواجه-أياما-حاسمة-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068483108.html

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أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي