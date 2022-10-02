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https://sputnikarabic.ae/20221002/إعلام-مستوطنة-تنشر-فيديو-ترقص-فيه-في-المسجد-الأقصى-1068519657.html
إعلام: مستوطنة تنشر فيديو ترقص فيه في المسجد الأقصى
إعلام: مستوطنة تنشر فيديو ترقص فيه في المسجد الأقصى
نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مستوطنة إسرائيلية نشرها شريط فيديو وهي تؤدي رقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:42+0000
2022-10-02T14:42+0000
القدس
المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، بأن إحدى المستوطِنات اليهوديات قد نشرت مقطع فيديو لها داخل المسجد الأقصى وهي تؤدي رقصات استفزازية في باحاته.وأكدت أن شريط الفيديو قد أثار حفيظة وغضب الشارع الفلسطيني خاصة وأن الكثير من المستوطنات اليهوديات نشرن في الأيام السابقة صورا فاضحة لهن أمام قبة "الصخرة المشرفة"، وهو ما قوبل باستنكار وغضب شديد حينها.وكانت فعاليات المهرجان الجماهيري الكبير الذي تنظمه حركة "حماس"، قد انطلق، أمس السبت، في مدينة غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، بحضور مسؤولين من الحركة وشخصيات فصائلية ووطنية.وذكرت وكالة "سما"، مساء السبت، أن المهرجان تجرى فعالياته على أرض ملعب فلسطين تحت عنوان "الأقصى في خطر"، ويعود الغرض منه إلى توجيه العديد من الرسائل الواضحة لإسرائيل في ظل تصاعد انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك.وترأس يحيي السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، القيادات والمسؤولين الفلسطينيين الحضور في المهرجان، مع الكثيرين من قيادات الفصائل الفلسطينية، ويتخلل المهرجان فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني وإعلاء قيمة العمل المشترك.وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، أن "المهرجان يأتي تأكيدا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال، وأن المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".
القدس
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القدس, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
القدس, المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم

إعلام: مستوطنة تنشر فيديو ترقص فيه في المسجد الأقصى

14:42 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مستوطنة إسرائيلية نشرها شريط فيديو وهي تؤدي رقصات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأحد، بأن إحدى المستوطِنات اليهوديات قد نشرت مقطع فيديو لها داخل المسجد الأقصى وهي تؤدي رقصات استفزازية في باحاته.
وأكدت أن شريط الفيديو قد أثار حفيظة وغضب الشارع الفلسطيني خاصة وأن الكثير من المستوطنات اليهوديات نشرن في الأيام السابقة صورا فاضحة لهن أمام قبة "الصخرة المشرفة"، وهو ما قوبل باستنكار وغضب شديد حينها.
وكانت فعاليات المهرجان الجماهيري الكبير الذي تنظمه حركة "حماس"، قد انطلق، أمس السبت، في مدينة غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، بحضور مسؤولين من الحركة وشخصيات فصائلية ووطنية.
وذكرت وكالة "سما"، مساء السبت، أن المهرجان تجرى فعالياته على أرض ملعب فلسطين تحت عنوان "الأقصى في خطر"، ويعود الغرض منه إلى توجيه العديد من الرسائل الواضحة لإسرائيل في ظل تصاعد انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك.
وترأس يحيي السنوار، رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، القيادات والمسؤولين الفلسطينيين الحضور في المهرجان، مع الكثيرين من قيادات الفصائل الفلسطينية، ويتخلل المهرجان فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني وإعلاء قيمة العمل المشترك.
وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، أن "المهرجان يأتي تأكيدا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال، وأن المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".
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