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https://sputnikarabic.ae/20221002/إعلام-مقتل-ضابط-عراقي-وشخص-كان-يرافقه-جنوبي-بغداد-1068533662.html
إعلام: مقتل ضابط عراقي وشخص كان يرافقه جنوبي بغداد
إعلام: مقتل ضابط عراقي وشخص كان يرافقه جنوبي بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل ضابط وشخص بإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T21:02+0000
2022-10-02T21:02+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده مقتل ضابط برتبة عقيد ومعه شخص آخر.وقال المصدر للموقع إن "شخصا فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين أحدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية".وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مقتلهما في الحال"، ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى حول الحادث والجهة التي نفذته ودوافعها. وشهد العراق أمس السبت احتجاجات في عدة أماكن من بينها ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

إعلام: مقتل ضابط عراقي وشخص كان يرافقه جنوبي بغداد

21:02 GMT 02.10.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل ضابط وشخص بإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده مقتل ضابط برتبة عقيد ومعه شخص آخر.
وقال المصدر للموقع إن "شخصا فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين أحدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية".
تظاهرات في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
إعلام: مقتل متظاهر وإصابة 4 في بغداد
أمس, 14:52 GMT
وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مقتلهما في الحال"، ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى حول الحادث والجهة التي نفذته ودوافعها.
وشهد العراق أمس السبت احتجاجات في عدة أماكن من بينها ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.
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