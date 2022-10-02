https://sputnikarabic.ae/20221002/إعلام-مقتل-ضابط-عراقي-وشخص-كان-يرافقه-جنوبي-بغداد-1068533662.html
إعلام: مقتل ضابط عراقي وشخص كان يرافقه جنوبي بغداد
إعلام: مقتل ضابط عراقي وشخص كان يرافقه جنوبي بغداد
أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل ضابط وشخص بإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T21:02+0000
2022-10-02T21:02+0000
2022-10-02T21:02+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني تأكيده مقتل ضابط برتبة عقيد ومعه شخص آخر.وقال المصدر للموقع إن "شخصا فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين أحدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية".وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مقتلهما في الحال"، ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى حول الحادث والجهة التي نفذته ودوافعها. وشهد العراق أمس السبت احتجاجات في عدة أماكن من بينها ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
إعلام: مقتل ضابط عراقي وشخص كان يرافقه جنوبي بغداد
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أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل ضابط وشخص بإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني تأكيده مقتل ضابط برتبة عقيد ومعه شخص آخر.
وقال المصدر للموقع إن "شخصا فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين أحدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية".
وأشار المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن مقتلهما في الحال"، ولم يكشف المصدر تفاصيل أخرى حول الحادث والجهة التي نفذته ودوافعها.
وشهد العراق أمس السبت احتجاجات
في عدة أماكن من بينها ساحتي النسور والتحرير، في ذكرى الاحتجاجات التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأغلقت القوات الأمنية عدة طرق وجسور.