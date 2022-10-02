https://sputnikarabic.ae/20221002/إيه-يو2200-إم-مدفع-روسي-لحماية-السفن-الحربية-1068514378.html
"إيه يو–2200 إم"... مدفع روسي لحماية السفن الحربية
"إيه يو–2200 إم"... مدفع روسي لحماية السفن الحربية
تقوم السفن الحربية بمهام قتالية متنوعة سواء كانت هجومية أو دفاعية، لكنها في جميع الأحوال تحتاج إلى أنواع مختلفة من المدافع، التي تمكنها من التصدي للأهداف... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:06+0000
2022-10-02T13:06+0000
2022-10-02T13:06+0000
رصد عسكري
روسيا
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ويعد المدفع الروسي "إيه يو–220 إم" نموذجا جيدا للمدافع، التي يمكن تثبيتها على متن الوحدات البحرية بمختلف أحجامها سواء كانت زوارق أو سفنا حربية ضخمة، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويتميز هذا المدفع بـ:ما هي الأهداف التي يمكن الاشتباك معها بهذا المدفع؟ويوفر هذا المدفعة مع أنظمة التسليح الأخرى بعيدة المدى، مستويات مختلفة من الحماية للسفن الحربية التي تحمله خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أهداف معادية في نطاق لا يمكن الوصول إليه بالأسلحة الأخرى ذات المدى البعيد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"إيه يو–2200 إم"... مدفع روسي لحماية السفن الحربية
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تقوم السفن الحربية بمهام قتالية متنوعة سواء كانت هجومية أو دفاعية، لكنها في جميع الأحوال تحتاج إلى أنواع مختلفة من المدافع، التي تمكنها من التصدي للأهداف المعادية في الجو والبحر وعلى شواطئ العدو القريبة.
ويعد المدفع الروسي "إيه يو–220 إم" نموذجا جيدا للمدافع، التي يمكن تثبيتها على متن الوحدات البحرية بمختلف أحجامها سواء كانت زوارق أو سفنا حربية ضخمة، حسبما يقول
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويتميز هذا المدفع بـ:
دقة عالية في إطلاق النار
.
مرونة عالية في الاستخدام بمختلف المهام.
يمكن تشغيله عن بعد بصورة كاملة.
يستخدم طلقات عيار 57 ملم.
أخف من المدافع الأخرى التي تطلق ذات العيار.
نظام إطلاق نار بأجهزة رؤية إلكترونية مثبتة على برج المدفع.
يمكن تزويده بمدفع رشاش إضافي عيار 7.62 ملم.
ما هي الأهداف التي يمكن الاشتباك معها بهذا المدفع؟
الأهداف الساحلية الموجودة على اليابسة.
ويوفر هذا المدفعة مع أنظمة التسليح الأخرى بعيدة المدى، مستويات مختلفة من الحماية للسفن الحربية
التي تحمله خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أهداف معادية في نطاق لا يمكن الوصول إليه بالأسلحة الأخرى ذات المدى البعيد.