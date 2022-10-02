https://sputnikarabic.ae/20221002/اتفاقية-تونس-وسويسرا-في-مجال-الضمان-الاجتماعي-تدخل-حيز-التنفيذ-1068519221.html
اتفاقية تونس وسويسرا في مجال الضمان الاجتماعي تدخل حيز التنفيذ
اتفاقية تونس وسويسرا في مجال الضمان الاجتماعي تدخل حيز التنفيذ
دخلت الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها بين تونس وسويسرا في مجال الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر الجاري. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:25+0000
2022-10-02T14:25+0000
2022-10-02T14:25+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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أعلن ذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تونس، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.ولفت الصندوق الوطني إلى أن الاتفاقية تتضمن منافع الضمان الاجتماعي للمواطنين في الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالشيخوخة والعجز.كما توفر الاتفاقية لمواطني البلدين حق الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الأصلية حتى عند الانتقال إلى دولة ثانية.ولفت البيان إلى أن هذه الاتفاقية يستفيد منها العاملون في القطاعين العام والخاص والبعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنها تستند إلى 3 مبادئ أساسية أولها المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وثانيها تحويل منافع التقاعد بين البلدين بالنسبة للمتعاقدين، إضافة إلى تجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات في البلدين أو في دولة ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20211126/تونس-عجز-بـ-1200-مليار-دينار-في-الصندوق-الوطني-للضمان-الاجتماعي-1053303047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
اتفاقية تونس وسويسرا في مجال الضمان الاجتماعي تدخل حيز التنفيذ
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دخلت الاتفاقية الثنائية التي تم إبرامها بين تونس وسويسرا في مجال الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
أعلن ذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في تونس، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.
ولفت الصندوق الوطني إلى أن الاتفاقية تتضمن منافع الضمان الاجتماعي للمواطنين في الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالشيخوخة والعجز.
كما توفر الاتفاقية لمواطني البلدين حق الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي
في الدولة الأصلية حتى عند الانتقال إلى دولة ثانية.
26 نوفمبر 2021, 13:09 GMT
ولفت البيان إلى أن هذه الاتفاقية يستفيد منها العاملون في القطاعين العام والخاص والبعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أنها تستند إلى 3 مبادئ أساسية أولها المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وثانيها تحويل منافع
التقاعد بين البلدين بالنسبة للمتعاقدين، إضافة إلى تجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات في البلدين أو في دولة ثالثة.