https://sputnikarabic.ae/20221002/الأرصاد-السعوية-تحذر-من-أمطار-رعدية-على-9-محافظات--1068499525.html
الأرصاد السعوية تحذر من "أمطار رعدية" على 9 محافظات
الأرصاد السعوية تحذر من "أمطار رعدية" على 9 محافظات
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها الباحة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T08:25+0000
2022-10-02T08:25+0000
2022-10-02T08:25+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفق ما نشره المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن 9 محافظات في منطقة الباحة ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.وحدد المركز محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.ولفت المركز في بيانه، إلى أن حالة الطقس ستعود للاستقرار في تلك المناطق حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.طالع أيضا: الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تؤدي إلى "جريان الأودية" على 6 مناطق
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أخبار السعودية اليوم
الأرصاد السعوية تحذر من "أمطار رعدية" على 9 محافظات
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حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها الباحة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة.
ووفق ما نشره
المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن 9 محافظات في منطقة الباحة ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وحدد المركز محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن
، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.
ولفت المركز في بيانه، إلى أن حالة الطقس ستعود للاستقرار في تلك المناطق حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.