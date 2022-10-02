عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/الأرصاد-السعوية-تحذر-من-أمطار-رعدية-على-9-محافظات--1068499525.html
الأرصاد السعوية تحذر من "أمطار رعدية" على 9 محافظات
الأرصاد السعوية تحذر من "أمطار رعدية" على 9 محافظات
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها الباحة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T08:25+0000
2022-10-02T08:25+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/54/1042635452_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_b5ac3cce1025e7a6c311e19d814b047a.jpg
ووفق ما نشره المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن 9 محافظات في منطقة الباحة ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.وحدد المركز محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.ولفت المركز في بيانه، إلى أن حالة الطقس ستعود للاستقرار في تلك المناطق حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.طالع أيضا: الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تؤدي إلى "جريان الأودية" على 6 مناطق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104263/54/1042635452_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_46cd72eb30b0e1c645b7f7465bd393af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم

الأرصاد السعوية تحذر من "أمطار رعدية" على 9 محافظات

08:25 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDهطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019
هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، منها الباحة وعسير وجازان ومرتفعات مكة المكرمة.
ووفق ما نشره المركز الوطني للأرصاد السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن 9 محافظات في منطقة الباحة ستشهد أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
وحدد المركز محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.
ولفت المركز في بيانه، إلى أن حالة الطقس ستعود للاستقرار في تلك المناطق حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد.
طالع أيضا: الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية تؤدي إلى "جريان الأودية" على 6 مناطق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала