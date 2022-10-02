https://sputnikarabic.ae/20221002/الأقمار-الصناعية-الروسية-تراقب-أماكن-تسرب-الغاز-في-التيار-الشمالي-1-و2-صور--1068531750.html

الأقمار الصناعية الروسية تراقب أماكن تسرب الغاز في "التيار الشمالي 1 و2"... صور

الأقمار الصناعية الروسية تراقب أماكن تسرب الغاز في "التيار الشمالي 1 و2"... صور

تتابع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" مراقبة تسرب الغاز من أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" التي تعرضت لأضرار جسيمة في أعماق بحر البلطيق. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T19:47+0000

2022-10-02T19:47+0000

2022-10-02T19:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان مقتضب نشر على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن "روسكوسموس تواصل مراقبة تسرب الغاز من خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 والتيار الشمالي 2".وأشارت الوكالة إلى أن المسح تم بواسطة المركبة الفضائية Canopus-V" (Канопус-В)".الجدير بالذكر، أن وكالة "روسكوسموس" كانت قد نشرت بالفعل يوم الخميس الماضي، صورا من الأقمار الصناعية لتسرب الغاز من خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق.وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد اليوم الأحد، أنه يمكن إصلاح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية في خط "التيار الشمالي" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة.وقال نوفاك، في في تصريحات لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1": "بالتأكيد هناك إمكانيات تقنية لإصلاح البنية التحتية في التيار الشمالي لكن الأمر يستغرق وقتا وأموالا كثيرة".وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة لخطي "التيار الشمالي"، أنه من المخطط البدء في تقييم الأضرار في "التيار الشمالي" بعد تلقي التصاريح الرسمية، بينما لا يمكن السماح بالوصول إلى المنطقة المطلوبة إلا بعد استقرار الضغط في البنية التحتية وتوقف التسرب.وصرحت الشركة في بيان "تخطط شركة نورد ستريم إيه جي للبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بخط أنابيب الغاز "التبار الشمالي1" بعد تلقي التصاريح الرسمية المناسبة. لا يمكن السماح بالوصول إلى منطقة الضرر إلا بعد استقرار الضغط في خط الأنابيب وتوقف تسرب الغاز".وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم 19 سبتمبر/أيلول، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم، لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.

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