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https://sputnikarabic.ae/20221002/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-انعكاسات-عدم-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1068503340.html
الأمين العام للجامعة العربية يحذر من انعكاسات عدم تمديد الهدنة في اليمن
الأمين العام للجامعة العربية يحذر من انعكاسات عدم تمديد الهدنة في اليمن
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وإنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء، معربا... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:36+0000
2022-10-02T10:36+0000
العالم العربي
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وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، أن "الأمين العام أعرب عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم، وأكد أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء".ودعا الأمين العام "الطرف الحوثي "جماعة أنصار الله" إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه".ورحب أبو الغيط "بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وكذلك ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية".وشدد أبو الغيط على أهمية "تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عددا أكبر من القضايا".وتابع أن "الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أكد أن تجديد الهدنة السارية في اليمن وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، وحذر من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة في البناء عليها لتحقيق السلام في اليمن.
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العالم العربي
العالم العربي

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من انعكاسات عدم تمديد الهدنة في اليمن

10:36 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وإنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء، معربا في الوقت ذاته عن قلقه لعدم تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم الأحد.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، أن "الأمين العام أعرب عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم، وأكد أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء".

ودعا الأمين العام "الطرف الحوثي "جماعة أنصار الله" إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه".

ورحب أبو الغيط "بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وكذلك ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية".

وشدد أبو الغيط على أهمية "تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عددا أكبر من القضايا".

وتابع أن "الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أكد أن تجديد الهدنة السارية في اليمن وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، وحذر من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة في البناء عليها لتحقيق السلام في اليمن.
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