https://sputnikarabic.ae/20221002/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يحذر-من-انعكاسات-عدم-تمديد-الهدنة-في-اليمن-1068503340.html

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من انعكاسات عدم تمديد الهدنة في اليمن

الأمين العام للجامعة العربية يحذر من انعكاسات عدم تمديد الهدنة في اليمن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وإنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء، معربا... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T10:36+0000

2022-10-02T10:36+0000

2022-10-02T10:36+0000

العالم العربي

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وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة، اليوم الأحد، أن "الأمين العام أعرب عن قلقه بسبب عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم، وأكد أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء".ودعا الأمين العام "الطرف الحوثي "جماعة أنصار الله" إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه".ورحب أبو الغيط "بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وكذلك ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية".وشدد أبو الغيط على أهمية "تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول وبما يشمل عددا أكبر من القضايا".وتابع أن "الهدنة السابقة ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف. وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أكد أن تجديد الهدنة السارية في اليمن وتوسيعها ضرورة إنسانية وسياسية، وحذر من تضييع الفرصة التي تتيحها الهدنة في البناء عليها لتحقيق السلام في اليمن.

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