https://sputnikarabic.ae/20221002/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-التحقيق-في-إعدام-محتمل-لأسرى-أرمن-على-يد-الجيش-الأذربيجاني-1068505830.html

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن على يد الجيش الأذربيجاني

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن على يد الجيش الأذربيجاني

دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في حوادث إعدام محتملة، لأسرى من أرمينيا، على يد الجيش الأذربيجاني. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T11:25+0000

2022-10-02T11:25+0000

2022-10-02T11:27+0000

أذربيجان

أرمينيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/11/1047216452_0:191:2960:1856_1920x0_80_0_0_c251add4dd5cf6e9a5bd794119e2555b.jpg

ووفقا لما كتبه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز تويفو كلار، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد دعا إلى إجراء تحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن من قبل الجيش الأذربيجاني، إذا ثبتت صحة المقاطع التي تظهر المحتوى الحساس المتعلق بالمسألة.وقال كلار: "ظهر مقطع فيديو فظيع آخر يظهر إعدام أسرى حرب أرمن على ما يبدو، إذا ثبتت صحة هذا الفيديو، فهذه جريمة حرب يجب التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها".من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان: "لا يمكننا أن نقول أي بيانات محددة حول الموقع والوقت في هذه اللحظة، تقوم السلطات المعنية الآن بتحليل اللقطات، لكن من حيث الموثوقية، نعتقد أنه لا شك في أن هذا هو التوقيع النموذجي للقوات المسلحة الأذربيجانية".وأوضح أن "هذا التوقيع معروف لنا وللمجتمع الدولي من خلال الأدلة التي لا يمكن إنكارها عن حالات مماثلة حدثت في الماضي أيضا"، حسب تعبيره.وعلى الرغم من أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بحلول الصباح، إلا أن كليهما أبلغ عن وقوع إصابات في صفوفه، فيما استمرت الاشتباكات الطفيفة على الحدود حتى الآن.طالع أيضا: زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان

https://sputnikarabic.ae/20220913/الاتحاد-الأوروبي-يرسل-ممثلا-خاصا-إلى-أرمينيا-وأذربيجان-لتهدئة-الأوضاع-على-الحدود-1067674290.html

أذربيجان

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أذربيجان, أرمينيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن