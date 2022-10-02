https://sputnikarabic.ae/20221002/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إلى-التحقيق-في-إعدام-محتمل-لأسرى-أرمن-على-يد-الجيش-الأذربيجاني-1068505830.html
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن على يد الجيش الأذربيجاني
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن على يد الجيش الأذربيجاني
دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في حوادث إعدام محتملة، لأسرى من أرمينيا، على يد الجيش الأذربيجاني. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:25+0000
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ووفقا لما كتبه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز تويفو كلار، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد دعا إلى إجراء تحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن من قبل الجيش الأذربيجاني، إذا ثبتت صحة المقاطع التي تظهر المحتوى الحساس المتعلق بالمسألة.وقال كلار: "ظهر مقطع فيديو فظيع آخر يظهر إعدام أسرى حرب أرمن على ما يبدو، إذا ثبتت صحة هذا الفيديو، فهذه جريمة حرب يجب التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها".من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان: "لا يمكننا أن نقول أي بيانات محددة حول الموقع والوقت في هذه اللحظة، تقوم السلطات المعنية الآن بتحليل اللقطات، لكن من حيث الموثوقية، نعتقد أنه لا شك في أن هذا هو التوقيع النموذجي للقوات المسلحة الأذربيجانية".وأوضح أن "هذا التوقيع معروف لنا وللمجتمع الدولي من خلال الأدلة التي لا يمكن إنكارها عن حالات مماثلة حدثت في الماضي أيضا"، حسب تعبيره.وعلى الرغم من أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بحلول الصباح، إلا أن كليهما أبلغ عن وقوع إصابات في صفوفه، فيما استمرت الاشتباكات الطفيفة على الحدود حتى الآن.طالع أيضا: زاخاروفا: جهات خارجية تحاول زعزعة الوضع بين أرمينيا وأذربيجان
https://sputnikarabic.ae/20220913/الاتحاد-الأوروبي-يرسل-ممثلا-خاصا-إلى-أرمينيا-وأذربيجان-لتهدئة-الأوضاع-على-الحدود-1067674290.html
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أذربيجان, أرمينيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن على يد الجيش الأذربيجاني
11:25 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 02.10.2022) تابعنا عبر
دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحقيق في حوادث إعدام محتملة، لأسرى من أرمينيا، على يد الجيش الأذربيجاني.
ووفقا لما كتبه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز
تويفو كلار، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد دعا إلى إجراء تحقيق في إعدام محتمل لأسرى أرمن من قبل الجيش الأذربيجاني، إذا ثبتت صحة المقاطع التي تظهر المحتوى الحساس المتعلق بالمسألة.
وقال كلار: "ظهر مقطع فيديو فظيع آخر يظهر إعدام أسرى حرب أرمن على ما يبدو، إذا ثبتت صحة هذا الفيديو، فهذه جريمة حرب يجب التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها".
وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية في وقت سابق من اليوم أن الفيديو كان أصليًا، لكن لم يتم تحديد الوقت والمكان بالضبط.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرام توروسيان: "لا يمكننا أن نقول أي بيانات محددة حول الموقع والوقت في هذه اللحظة، تقوم السلطات المعنية الآن بتحليل اللقطات، لكن من حيث الموثوقية، نعتقد أنه لا شك في أن هذا هو التوقيع النموذجي للقوات المسلحة الأذربيجانية".
وأوضح أن
"هذا التوقيع معروف لنا وللمجتمع الدولي من خلال الأدلة التي لا يمكن إنكارها عن حالات مماثلة حدثت في الماضي أيضا"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن التوترات على الحدود الأرمينية الأذربيجانية كانت قد اندلعت ليلة الـ13 من سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث اتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء القتال.
وعلى الرغم من أن الجانبين اتفقا على وقف إطلاق النار بحلول الصباح، إلا أن كليهما أبلغ عن وقوع إصابات في صفوفه، فيما استمرت الاشتباكات الطفيفة على الحدود حتى الآن.