https://sputnikarabic.ae/20221002/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بحرية-شمالي-البحر-الأصفر-1068520200.html
الجيش الصيني يجري مناورات بحرية شمالي البحر الأصفر
الجيش الصيني يجري مناورات بحرية شمالي البحر الأصفر
يواصل الجيش الصيني تدريباته العسكرية في البر والبحر والجو، وهي التدريبات التي تم تكثيفها منذ تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان (الصين). 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:53+0000
2022-10-02T14:53+0000
2022-10-02T14:53+0000
رصد عسكري
الصين
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ومن المقرر أن يبدأ الجيش الصيني تدريبات بحرية جديدة في شمالي البحر الأصفر غدا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن تدريبات الجيش الصيني ستستمر حتى الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأنه سيتم حظر الدخول إلى المياه التي تقام فيها التدريبات.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وخلال الشهر الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، جيش بلاده إلى الاستعداد لخوض معارك حقيقية.وفي تصريحات سابقة عام 2017، قال شي جين بينغ، إنه من المخطط أن تستكمل بلاده عملية تحديث قواتها المسلحة، بينما يتم التخطيط لتحويل الجيش الصيني إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة بحلول عام 2050.
https://sputnikarabic.ae/20210307/قاذفات-نووية-تحلق-في-السماء-مقارنة-بين-الجيشين-الصيني-والتايواني-1048297440.html
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رصد عسكري, الصين
الجيش الصيني يجري مناورات بحرية شمالي البحر الأصفر
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يواصل الجيش الصيني تدريباته العسكرية في البر والبحر والجو، وهي التدريبات التي تم تكثيفها منذ تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان (الصين).
ومن المقرر أن يبدأ الجيش الصيني
تدريبات بحرية جديدة في شمالي البحر الأصفر غدا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أن تدريبات الجيش الصيني ستستمر حتى الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأنه سيتم حظر الدخول إلى المياه التي تقام فيها التدريبات.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي
في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وخلال الشهر الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، جيش بلاده إلى الاستعداد لخوض معارك حقيقية.
وفي تصريحات سابقة
عام 2017، قال شي جين بينغ، إنه من المخطط أن تستكمل بلاده عملية تحديث قواتها المسلحة، بينما يتم التخطيط لتحويل الجيش الصيني إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة بحلول عام 2050.