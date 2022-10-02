عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بحرية-شمالي-البحر-الأصفر-1068520200.html
الجيش الصيني يجري مناورات بحرية شمالي البحر الأصفر
الجيش الصيني يجري مناورات بحرية شمالي البحر الأصفر
يواصل الجيش الصيني تدريباته العسكرية في البر والبحر والجو، وهي التدريبات التي تم تكثيفها منذ تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان (الصين). 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T14:53+0000
2022-10-02T14:53+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067760953_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_0ee5eb28f7e8b6ab9f2f4ffea5f92e08.jpg
ومن المقرر أن يبدأ الجيش الصيني تدريبات بحرية جديدة في شمالي البحر الأصفر غدا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن تدريبات الجيش الصيني ستستمر حتى الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأنه سيتم حظر الدخول إلى المياه التي تقام فيها التدريبات.وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وخلال الشهر الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، جيش بلاده إلى الاستعداد لخوض معارك حقيقية.وفي تصريحات سابقة عام 2017، قال شي جين بينغ، إنه من المخطط أن تستكمل بلاده عملية تحديث قواتها المسلحة، بينما يتم التخطيط لتحويل الجيش الصيني إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة بحلول عام 2050.
https://sputnikarabic.ae/20210307/قاذفات-نووية-تحلق-في-السماء-مقارنة-بين-الجيشين-الصيني-والتايواني-1048297440.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067760953_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_bf6ae32c89b8f72e0cced8b05dda0cd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

الجيش الصيني يجري مناورات بحرية شمالي البحر الأصفر

14:53 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / PETER PARKSالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / PETER PARKS
تابعنا عبرTelegram
يواصل الجيش الصيني تدريباته العسكرية في البر والبحر والجو، وهي التدريبات التي تم تكثيفها منذ تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تايوان (الصين).
ومن المقرر أن يبدأ الجيش الصيني تدريبات بحرية جديدة في شمالي البحر الأصفر غدا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية، اليوم الأحد.
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2021
قاذفات نووية تحلق في السماء…  مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني
7 مارس 2021, 11:15 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن تدريبات الجيش الصيني ستستمر حتى الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأنه سيتم حظر الدخول إلى المياه التي تقام فيها التدريبات.
وتمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وخلال الشهر الماضي، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، جيش بلاده إلى الاستعداد لخوض معارك حقيقية.
وفي تصريحات سابقة عام 2017، قال شي جين بينغ، إنه من المخطط أن تستكمل بلاده عملية تحديث قواتها المسلحة، بينما يتم التخطيط لتحويل الجيش الصيني إلى قوة مسلحة عالمية متقدمة بحلول عام 2050.
© Sputnikمعلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
معلومات عن أضخم أسطول حربي في العالم
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала