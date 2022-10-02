https://sputnikarabic.ae/20221002/الحكومة-القطرية-تمنح-بدلا-بنسبة-50-من-الراتب-الأساسي-للعاملين-في-الأمن-السيبراني-1068529227.html
الحكومة القطرية تمنح بدلا بنسبة 50% من الراتب الأساسي للعاملين في الأمن السيبراني
الحكومة القطرية تمنح بدلا بنسبة 50% من الراتب الأساسي للعاملين في الأمن السيبراني
قررت الحكومة القطرية، اليوم الأحد، منح بدل 50% من الراتب الأساسي للقطريين العاملين في الأمن السيبراني. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T18:46+0000
2022-10-02T18:46+0000
2022-10-02T18:46+0000
قطر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 الذي نص على منح بدل أمن سييراني للموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني.وتضمن القرار الحكومي مادتين كما يلي:المادة الأولى تنص على منح الموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيراني، بدل أمن سيبراني بنسبة 50% من الراتب الأساسي لكل منهم.يأتي هذا البدل بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.وأوردت المادة الثانية أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
الحكومة القطرية تمنح بدلا بنسبة 50% من الراتب الأساسي للعاملين في الأمن السيبراني
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قررت الحكومة القطرية، اليوم الأحد، منح بدل 50% من الراتب الأساسي للقطريين العاملين في الأمن السيبراني.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2022 الذي نص على منح بدل أمن سييراني للموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني.
وتضمن القرار الحكومي مادتين كما يلي:
المادة الأولى تنص على منح الموظفين القطريين العاملين في مجال الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيراني، بدل أمن سيبراني بنسبة 50% من الراتب الأساسي لكل منهم.
يأتي هذا البدل بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر لهم بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 12 لعام 2010 المشار إليه، وبذات الضوابط الواردة به.
وأوردت المادة الثانية أنه على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.