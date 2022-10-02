https://sputnikarabic.ae/20221002/الحكومة-الكويتية-تقر-عددا-من-الضوابط-لاستخدام-شواحن-المركبات-الكهربائية--1068503018.html
الحكومة الكويتية تقر عددا من الضوابط لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية
الحكومة الكويتية تقر عددا من الضوابط لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية
أقرت الحكومة الكويتية عددا من الضوابط المنظمة لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية والموجودة في أنحاء متفرقة من البلاد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:22+0000
2022-10-02T10:22+0000
2022-10-02T10:22+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة الأنباء الكويتية، أصدر وزير الكهرباء والماء، علي الموسى قرارا تضمن القواعد المنظمة لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية.وسمح القرار بتركيب شواحن المركبات الكهربائية في المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية، و المنشآت التجارية، والمنشآت الاستثمارية، ومحطات تعبئة الوقود، والسكن الخاص، والمباني الإدارية في المنشآت الصناعية، والطرق السريعة والشوارع الرئيسية.ولفت القرار إلى أن السماح بتركيب الشواحن في هذه الأماكن يكون "وفقا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها في الجهات ذات العلاقة".وعن التعرفة التي سيتم فرضها، أوضح القرار أنه سيتم احتسابها طبقا للتعرفة المقررة بالقانون رقم 2016/20 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء حسب نوع النشاط، على أن تتم إعادة النظر في التعرفة في المرحلة الثانية من تطبيق هذا القرار، ويحظر إعادة بيع الكهرباء بتعرفة تزيد على التعرفة المقررة قانونا.ونص القرار على سريان العمل به حتى تاريخ 2025/12/31، كمرحلة أولى، ثم من 2026/1/1 حتى تاريخ 2030/12/31، كمرحلة ثانية.
https://sputnikarabic.ae/20210801/موانئ-الكويت-تعتزم-إنشاء-أول-مدينة-لخدمة-مصنعي-السيارات-الكهربائية-بالمنطقة-1049723176.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
الحكومة الكويتية تقر عددا من الضوابط لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية
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أقرت الحكومة الكويتية عددا من الضوابط المنظمة لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية والموجودة في أنحاء متفرقة من البلاد.
ووفقا لجريدة
الأنباء الكويتية، أصدر وزير الكهرباء والماء، علي الموسى قرارا تضمن القواعد المنظمة لاستخدام شواحن المركبات الكهربائية.
وسمح القرار بتركيب شواحن المركبات الكهربائية في المنشآت والمؤسسات والهيئات الحكومية، و المنشآت التجارية، والمنشآت الاستثمارية، ومحطات تعبئة الوقود، والسكن الخاص، والمباني الإدارية
في المنشآت الصناعية، والطرق السريعة والشوارع الرئيسية.
ولفت القرار إلى أن السماح بتركيب الشواحن في هذه الأماكن يكون "وفقا لما تسمح به الأنظمة المعمول بها في الجهات ذات العلاقة".
واشترط القرار ضرورة "تقديم طلب تركيب شاحن لقطاع شبكات التوزيع الكهربائية بالوزارة كما هو متبع في إجراءات إيصال أو تقوية التيار الكهربائي".
وعن التعرفة التي سيتم فرضها، أوضح القرار أنه سيتم احتسابها طبقا للتعرفة المقررة بالقانون رقم 2016/20 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء حسب نوع النشاط، على أن تتم إعادة النظر في التعرفة في المرحلة الثانية من تطبيق هذا القرار، ويحظر إعادة بيع الكهرباء بتعرفة تزيد على التعرفة المقررة قانونا.
ونص القرار على سريان العمل به حتى تاريخ 2025/12/31، كمرحلة أولى
، ثم من 2026/1/1 حتى تاريخ 2030/12/31، كمرحلة ثانية.