https://sputnikarabic.ae/20221002/الدوري-الإسباني-يقرر-الوقوف-دقيقة-حدادا-على-ضحايا-مباراة-إندونيسيا-1068503880.html
الدوري الإسباني يقرر الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا مباراة إندونيسيا
الدوري الإسباني يقرر الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا مباراة إندونيسيا
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الأندية ستقف دقيقة صمتا في المباريات المتبقية من الجولة السابعة من عمر الليجا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T10:48+0000
2022-10-02T10:48+0000
2022-10-02T10:48+0000
الدوري الإسباني
أخبار إندونيسيا
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وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: "اتفقت الرابطة واتحاد كرة القدم الإسباني على الوقوف دقيقة صمتا لتقديم التعازي للشعب الإندونيسي خاصة أسر المتوفين في مأساة استاد كانجوروهان في جزيرة جاوة".وعبر البيان عن "تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين" في الحادث الأليم، بحسب "فرانس برس".ارتفعت اليوم حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة قدم بإندونيسيا إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة أمس السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال شغب، ليصبح واحدا من أكثر الأحداث الرياضية دموية في العالم.اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.بسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".تدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.ولقي البعض حتفه خنقا فيما تعرض البعض الآخر للدهس بينما ركض مئات الأشخاص إلى المخرج في محاولة لتجنب الغاز المسيل للدموع.
https://sputnikarabic.ae/20221002/رئيس-فيفا-يصف-حادث-مقتل-مئات-المتظاهرين-بالاستاد-في-إندونيسيا-بـيوم-أسود-1068502707.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإسباني, أخبار إندونيسيا
الدوري الإسباني, أخبار إندونيسيا
الدوري الإسباني يقرر الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا مباراة إندونيسيا
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن الأندية ستقف دقيقة صمتا في المباريات المتبقية من الجولة السابعة من عمر الليجا.
وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: "اتفقت الرابطة واتحاد كرة القدم الإسباني على الوقوف دقيقة صمتا لتقديم التعازي للشعب الإندونيسي خاصة أسر المتوفين في مأساة استاد كانجوروهان في جزيرة جاوة".
وعبر البيان عن "تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين" في الحادث الأليم، بحسب "فرانس برس".
ارتفعت اليوم حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة قدم بإندونيسيا
إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة أمس السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق أعمال شغب، ليصبح واحدا من أكثر الأحداث الرياضية دموية في العالم.
اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.
بسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".
تدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.
في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.
ولقي البعض حتفه خنقا فيما تعرض البعض الآخر للدهس بينما ركض مئات الأشخاص إلى المخرج في محاولة لتجنب الغاز المسيل للدموع.