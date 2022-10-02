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https://sputnikarabic.ae/20221002/الرئيس-العراقي-نتطلع-لدعم-المجتمع-الدولي-وإقامة-علاقات-متوازنة-1068507925.html
الرئيس العراقي: نتطلع لدعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة
الرئيس العراقي: نتطلع لدعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة
عبر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، عن تطلع بلاده لدعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:39+0000
2022-10-02T12:39+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.ووفقا للبيان فقد تسلم صالح اليوم أوراق اعتماد سفراء كل من الكويت والدنمارك وهولندا.وأكد الرئيس العراقي خلال استقبال السفراء على أن "العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات عبر الحوار".وأشار إلى أن هناك تحديات عالمية وإقليمية مشتركة تحتاج إلى التعاون والتنسيق المشترك.وأوضح أن أبرز هذه التحديات مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الرئيس العراقي: نتطلع لدعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة

12:39 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس العراقي، برهم صالح
الرئيس العراقي، برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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عبر الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، عن تطلع بلاده لدعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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ووفقا للبيان فقد تسلم صالح اليوم أوراق اعتماد سفراء كل من الكويت والدنمارك وهولندا.
وأكد الرئيس العراقي خلال استقبال السفراء على أن "العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات عبر الحوار".
وأشار إلى أن هناك تحديات عالمية وإقليمية مشتركة تحتاج إلى التعاون والتنسيق المشترك.
وأوضح أن أبرز هذه التحديات مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة.
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