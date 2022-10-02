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https://sputnikarabic.ae/20221002/السفارة-الروسية-في-روما-الخارجية-الإيطالية-تستدعي-السفير-الروسي-1068507098.html
السفارة الروسية في روما: الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي
السفارة الروسية في روما: الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي
أعلنت السفارة الروسية في روما أن وزارة الخارجية الإيطالية قد استدعت السفير الروسي غدا الاثنين. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:47+0000
2022-10-02T11:47+0000
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روما- سبوتنيك. ووفق تصريحات أدلت بها البعثة الدبلوماسية الروسية أكدت أن وزارة الخارجية الإيطالية ستستدعي السفير الروسي سيرجي رازوف يوم 3 أكتوبر.وصرحت البعثة بأن السفارة الروسية في روما ستصدر بيانا بعد زيارة رازوف للوزارة الإيطاليةوعقب خطاب بوتين، استدعى عدد من الدول بما في ذلك الدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة والسويد ولاتفيا السفراء الروس للاحتجاج على انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.طالع أيضا: لوكاشينكو في موسكو حاملا خرائط عسكرية وبوتين يهنئه بالاستفتاء
https://sputnikarabic.ae/20220921/بوتين-سنبذل-قصارى-جهدنا-لضمان-ظروف-آمنة-لإجراء-الاستفتاءات-في-دونباس-والمناطق-المحررة-1068033082.html
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العالم, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا
العالم, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا

السفارة الروسية في روما: الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي

11:47 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلنت السفارة الروسية في روما أن وزارة الخارجية الإيطالية قد استدعت السفير الروسي غدا الاثنين.
روما- سبوتنيك. ووفق تصريحات أدلت بها البعثة الدبلوماسية الروسية أكدت أن وزارة الخارجية الإيطالية ستستدعي السفير الروسي سيرجي رازوف يوم 3 أكتوبر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بوتين: سنبذل قصارى جهدنا لضمان ظروف آمنة لإجراء الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة
21 سبتمبر, 08:08 GMT
وصرحت البعثة بأن السفارة الروسية في روما ستصدر بيانا بعد زيارة رازوف للوزارة الإيطالية

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تحدث في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيه، وبعد ذلك وقع اتفاقات بشأن قبولهم في روسيا.

وعقب خطاب بوتين، استدعى عدد من الدول بما في ذلك الدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة والسويد ولاتفيا السفراء الروس للاحتجاج على انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
طالع أيضا: لوكاشينكو في موسكو حاملا خرائط عسكرية وبوتين يهنئه بالاستفتاء
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