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https://sputnikarabic.ae/20221002/الصحة-الأردنية-غير-صحيح-ما-يقال-عن-تسجيل-حالات-إصابة-بالكوليرا-في-البلاد-1068498370.html
الصحة الأردنية: غير صحيح ما يقال عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في البلاد
الصحة الأردنية: غير صحيح ما يقال عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في البلاد
نفت وزارة الصحة الأردنية أن تكون البلاد قد شهدت تسجيل أي حالات إصابة بمرض الكوليرا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T07:21+0000
2022-10-02T07:28+0000
أخبار الأردن
الكوليرا
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ووفق تصريحات لوكالة عمون الأردنية، فقد نفى أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، تسجيل أي اصابة بمرض الكوليرا في الأردن .وأكد الشبول أن ما قيل عن تسجيل إصابة بمرض الكوليرا أمس، لفتاة قادمة من سوريا غير صحيح، مشيرا إلى أن الفتاة "كانت تعاني من الم في البطن واستفراغ وتعب عام عند وصولها مما استدعى أخذ عينات مخبرية للبراز وادخالها احترازيا لمستشفى المفرق الحكومي للمراقبة كونها قادمة من دولة يوجد بها مرض للكوليرا بهدف الاطمئنان والتأكد من عدم اصابتها".وأوضح أن "النتيجة الأولية للفحص جاءت سلبية للكوليرا، وهي بصحة جيدة، حيث خرجت من المستشفى في نفس اليوم، وهي لا تعاني الآن من أي أعراض".ولفت الشبول إلى أن أبرز أعراض الكوليرا هي "الإسهال المائي الحاد المتكرر، حيث يعتبر هو العرض الأساسي للاشتباه بالإصابة بالكوليرا"، مشيرا إلى أن أعراضا أخرى قد ترافق الإسهال منها "الارتفاع البسيط في الحرارة أو آلام البطن والتقيؤ".طالع أيضا: الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
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أخبار الأردن, الكوليرا
أخبار الأردن, الكوليرا

الصحة الأردنية: غير صحيح ما يقال عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في البلاد

07:21 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 02.10.2022)
© raialyoumمطار الأردن
مطار الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© raialyoum
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نفت وزارة الصحة الأردنية أن تكون البلاد قد شهدت تسجيل أي حالات إصابة بمرض الكوليرا.
ووفق تصريحات لوكالة عمون الأردنية، فقد نفى أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، تسجيل أي اصابة بمرض الكوليرا في الأردن .
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وأكد الشبول أن ما قيل عن تسجيل إصابة بمرض الكوليرا أمس، لفتاة قادمة من سوريا غير صحيح، مشيرا إلى أن الفتاة "كانت تعاني من الم في البطن واستفراغ وتعب عام عند وصولها مما استدعى أخذ عينات مخبرية للبراز وادخالها احترازيا لمستشفى المفرق الحكومي للمراقبة كونها قادمة من دولة يوجد بها مرض للكوليرا بهدف الاطمئنان والتأكد من عدم اصابتها".
وأوضح أن "النتيجة الأولية للفحص جاءت سلبية للكوليرا، وهي بصحة جيدة، حيث خرجت من المستشفى في نفس اليوم، وهي لا تعاني الآن من أي أعراض".

وشدد المسؤول الأردني على أن السلطات الصحية تقوم بـ "فحص أي شخص قادم إلى المملكة في حال الاشتباه أو وجود أعراض للمرض".

ولفت الشبول إلى أن أبرز أعراض الكوليرا هي "الإسهال المائي الحاد المتكرر، حيث يعتبر هو العرض الأساسي للاشتباه بالإصابة بالكوليرا"، مشيرا إلى أن أعراضا أخرى قد ترافق الإسهال منها "الارتفاع البسيط في الحرارة أو آلام البطن والتقيؤ".
طالع أيضا: الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة
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