https://sputnikarabic.ae/20221002/الصحة-الأردنية-غير-صحيح-ما-يقال-عن-تسجيل-حالات-إصابة-بالكوليرا-في-البلاد-1068498370.html

الصحة الأردنية: غير صحيح ما يقال عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في البلاد

الصحة الأردنية: غير صحيح ما يقال عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في البلاد

نفت وزارة الصحة الأردنية أن تكون البلاد قد شهدت تسجيل أي حالات إصابة بمرض الكوليرا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T07:21+0000

2022-10-02T07:21+0000

2022-10-02T07:28+0000

أخبار الأردن

الكوليرا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101981/60/1019816022_0:97:1000:660_1920x0_80_0_0_1b535f326b970f11c535e3dbcabee4c9.jpg

ووفق تصريحات لوكالة عمون الأردنية، فقد نفى أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، تسجيل أي اصابة بمرض الكوليرا في الأردن .وأكد الشبول أن ما قيل عن تسجيل إصابة بمرض الكوليرا أمس، لفتاة قادمة من سوريا غير صحيح، مشيرا إلى أن الفتاة "كانت تعاني من الم في البطن واستفراغ وتعب عام عند وصولها مما استدعى أخذ عينات مخبرية للبراز وادخالها احترازيا لمستشفى المفرق الحكومي للمراقبة كونها قادمة من دولة يوجد بها مرض للكوليرا بهدف الاطمئنان والتأكد من عدم اصابتها".وأوضح أن "النتيجة الأولية للفحص جاءت سلبية للكوليرا، وهي بصحة جيدة، حيث خرجت من المستشفى في نفس اليوم، وهي لا تعاني الآن من أي أعراض".ولفت الشبول إلى أن أبرز أعراض الكوليرا هي "الإسهال المائي الحاد المتكرر، حيث يعتبر هو العرض الأساسي للاشتباه بالإصابة بالكوليرا"، مشيرا إلى أن أعراضا أخرى قد ترافق الإسهال منها "الارتفاع البسيط في الحرارة أو آلام البطن والتقيؤ".طالع أيضا: الصحة السورية تعلن وصول عدد ضحايا الكوليرا إلى 338 إصابة و29 وفاة

https://sputnikarabic.ae/20220930/الصحة-العالمية-تحذر-من-تفشي-مقلق-للكوليرا-في-كافة-أنحاء-العالم-1068459295.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, الكوليرا