https://sputnikarabic.ae/20221002/الصواريخ-الاستراتيجية-السعودية-تطرح-175-وظيفة-للرجال-والنساء-1068533904.html
"الصواريخ الاستراتيجية" السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء
"الصواريخ الاستراتيجية" السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء
أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حاجة قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية، لمن يشغل 175 وظيفة من الرجال والنساء. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T21:31+0000
2022-10-02T21:31+0000
2022-10-02T21:31+0000
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السعودية
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وقالت صحيفة "سبق" السعودية الوظائف المذكورة مطلوبة لبند التشغيل والصيانة في عدة تخصصات وهي لحملة المؤهلات من الابتدائية حتى البكالوريوس.ودعت الدفاع السعودية الراغبين في التقدم لتلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقديم من خلال بوابة التوظيف في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وفي وقت سابق، وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى 15%.وقال ابن سلمان: "نشكر الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
"الصواريخ الاستراتيجية" السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حاجة قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية، لمن يشغل 175 وظيفة من الرجال والنساء.
وقالت صحيفة
"سبق" السعودية الوظائف المذكورة مطلوبة لبند التشغيل والصيانة في عدة تخصصات وهي لحملة المؤهلات من الابتدائية حتى البكالوريوس.
ودعت الدفاع السعودية الراغبين في التقدم لتلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقديم من خلال بوابة التوظيف في الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي وقت سابق، وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
، الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى 15%.
وقال ابن سلمان: "نشكر الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".
من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".