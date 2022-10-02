https://sputnikarabic.ae/20221002/الصين-تؤكد-مواصلة-دعم-سيادة-لبنان-واستقلاله-وسلامة-أراضيه-1068495977.html
الصين تؤكد مواصلة دعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه
الصين تؤكد مواصلة دعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه
أكد السفير الصيني لدى لبنان، تشيان مين جيان، يوم السبت، أن بكين ستواصل دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما ستواصل مشاركتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T03:13+0000
2022-10-02T03:13+0000
2022-10-02T03:13+0000
الصين
أخبار لبنان
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جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير تشيان بحسب بيان أصدرته السفارة الصينية في بيروت خلال حفل افتراضي أقامته السفارة احتفالا بالذكرى الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة شينخوا.ولفت إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتفلت الصين ولبنان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين باستجابة حماسية، في حين يتقدم هذا العام التعاون الثنائي بثبات في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات.وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التضامن والتعاون مع الدول العربية وبناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك، وتعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي والعمل سويا لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد.وأكد أن الصين والدول العربية شركاء استراتيجيون للتعاون الشامل والتنمية المشتركة. مشيرا إلى أن الجانبين حافظا على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الساخنة في الشرق الأوسط وساهما بشكل مشترك في الحفاظ على السلام والتنمية في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221001/43-من-الإسرائيليين-يؤيدون-توقيع-اتفاق-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068486131.html
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الصين, أخبار لبنان
الصين تؤكد مواصلة دعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه
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أكد السفير الصيني لدى لبنان، تشيان مين جيان، يوم السبت، أن بكين ستواصل دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما ستواصل مشاركتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير تشيان بحسب بيان أصدرته السفارة الصينية في بيروت
خلال حفل افتراضي أقامته السفارة احتفالا بالذكرى الـ 73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة شينخوا.
وأشار السفير تشيان إلى أن "الصين ستواصل مساعدة الجانب اللبناني في إطار التعاون الثنائي والتعاون الجماعي الصيني العربي، وتقديم مساهمة أكبر للحفاظ على السلام والتنمية في لبنان والمنطقة".
ولفت إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتفلت الصين ولبنان بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين باستجابة حماسية، في حين يتقدم هذا العام التعاون الثنائي بثبات في السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والصحة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والرياضة وغيرها من المجالات.
وأضاف أن الصين ستواصل تعزيز التضامن والتعاون مع الدول العربية وبناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك، وتعزيز تنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي والعمل سويا لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد.
وأكد أن الصين والدول العربية شركاء استراتيجيون للتعاون الشامل والتنمية المشتركة. مشيرا إلى أن الجانبين حافظا على التنسيق الوثيق بشأن القضايا الساخنة في الشرق الأوسط وساهما بشكل مشترك في الحفاظ على السلام والتنمية في المنطقة.