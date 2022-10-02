https://sputnikarabic.ae/20221002/الصين-تعرقل-تعديلا-لدول-أوكوس-حول-الغواصات-النووية--1068520520.html

الصين تعرقل تعديلا لدول "أوكوس" حول الغواصات النووية

الصين تعرقل تعديلا لدول "أوكوس" حول الغواصات النووية

عرقلت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، تعديلا اقترحته كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، خلال اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف إضفاء الشرعية على... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T14:59+0000

2022-10-02T14:59+0000

2022-10-02T14:59+0000

العالم

الصين

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واقترحت الدول الموقعة على اتفاق "أوكوس"، وهي أمريكا وبريطانيا وأستراليا، أثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، تعديلا على قرار خاص بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، فإن هذا التعديل هو "محاولة لإضفاء الشرعية على اتفاق الغواصات الذي وقعته الدول الثلاث في سياق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، حيث أجبرت الدول الثلاث على سحب الاقتراح بعد معارضة بكين.واتهم المندوب الصيني دول "أوكوس" بمحاولة "تبرئة اتفاق الغواصات عن طريق دفع المؤتمر العام باتجاه تبني تعديلهم"، كما اتهمهم "بمحاولة تضليل الرأي العام وشيطنة عملية المراجعة التي بدأتها الصين".وقد أعربت بكين والعديد من الدول الأخرى مرارا عن "شواغلها بشأن نقل مواد الأسلحة النووية في إطار الاتفاق الثلاثي".ونوهت بكين أن معارضتها تأتي في إطار جهود حماية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حين أعربت العديد من دول العالم عن مخاوفها العميقة بشأن مخاطر الانتشار النووي بسبب اتفاق "أوكوس".وقال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، "المشكلة مع "أوكوس" هي أنه لأول مرة، سيتم نقل المفاعلات النووية البحرية من قوتين نوويتين إلى دولة غير حائزة للأسلحة النووية. هناك حاجة إلى عملية حكومية دولية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل هذه المشكلة. تحتاج أوكوس إلى البدء في الإجابة على أسئلتنا".وأضاف أن موسكو تدعم "بشكل كامل" مبادرة "أصدقاءنا الصينيين لإدراج بند على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخصص لمشروع أوكوس للغواصات"، وحث أوليانوف على "الحفاظ على مناقشة مناسبة داخل هيئات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

https://sputnikarabic.ae/20221002/الصين-تؤكد-مواصلة-دعم-سيادة-لبنان-واستقلاله-وسلامة-أراضيه-1068495977.html

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