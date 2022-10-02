https://sputnikarabic.ae/20221002/الضمان-الصحي-السعودي-يضيف-أمراضا-جديدة-للتغطية-التأمينية-التوسع-في-جراحات-السمنة-أبرزها-1068497901.html
الضمان الصحي السعودي يضيف أمراضا جديدة للتغطية التأمينية.. التوسع في جراحات السمنة أبرزها
الضمان الصحي السعودي يضيف أمراضا جديدة للتغطية التأمينية.. التوسع في جراحات السمنة أبرزها
أضاف مجلس الضمان الصحي السعودي أمراضا جديدة إلى القائمة التي يشملها التأمين الصحي. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T07:08+0000
2022-10-02T07:08+0000
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ووفق تصريحات لجريدة عكاظ السعودية، أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، إضافة عدد من الأمراض التي ستشملها التغطية، منها التوسع في جراحات السمنة، وزراعة الكلى.ولفت الجهني إلى أن العمل وفقا لتلك التعليمات الجديدة بدأ منذ أمس السبت الأول من شهر أكتوبر الجاري.وأوضح المسؤول السعودي أن "المجلس يعمل على مراجعة وثيقة التأمين كل 3 سنوات أو أقرب إذا استدعت الحاجة"، لاتفا إلى أن المجلس أقر أيضا "رفع تغطية تكلفة غسيل الكلى من 100 ألف إلى 180 ألف ريال".وأشار أيضا إلى أن المراجعة أسفرت عن إضافة "الاستشارات السلوكية والغذائية بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية للبالغين الذين يعانون من عوامل المخاطر القلبية الوعائية".كما لفت الجهني إلى أن بعض الأمور الخاصة بالمرأة تمت إضافتها مثل "فحص الماموغرام "أشعة الثدي" للكشف عن سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم"، مشيرا كذلك إلى أن الضمان أصبح يغطي "تكاليف الرعاية الشاملة لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إضافة إلى موانع الحمل المؤقتة التي تشمل البديل الهرموني وأجهزة اللولب الرحمي".طالع أيضا: "التأمينات السعودية" تقرر منحة لمن تنطبق عليها تلك الشروط من النساء
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أخبار السعودية اليوم
الضمان الصحي السعودي يضيف أمراضا جديدة للتغطية التأمينية.. التوسع في جراحات السمنة أبرزها
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أضاف مجلس الضمان الصحي السعودي أمراضا جديدة إلى القائمة التي يشملها التأمين الصحي.
ووفق تصريحات
لجريدة عكاظ السعودية، أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني، إضافة عدد من الأمراض التي ستشملها التغطية، منها التوسع في جراحات السمنة، وزراعة الكلى.
ولفت الجهني إلى أن العمل وفقا لتلك التعليمات الجديدة بدأ منذ
أمس السبت الأول من شهر أكتوبر الجاري.
وأوضح المسؤول السعودي أن "المجلس يعمل على مراجعة وثيقة التأمين كل 3 سنوات أو أقرب إذا استدعت الحاجة"، لاتفا إلى أن المجلس أقر أيضا "رفع تغطية تكلفة غسيل الكلى من 100 ألف إلى 180 ألف ريال".
وقال: "لأول مرة أضيفت الفحوصات الاستكشافية والتي يتم تطبيقها بحسب معايير الأهلية المعتمدة من هيئة الصحة العامة، وتشمل الكشف عن سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وفحص داء السكري، وفحص كثافة العظام وفحص الدهون الشامل".وسأعود
وأشار أيضا إلى أن المراجعة أسفرت عن إضافة "الاستشارات السلوكية والغذائية بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية للبالغين الذين يعانون من عوامل المخاطر القلبية الوعائية".
كما لفت الجهني إلى أن بعض الأمور الخاصة بالمرأة تمت إضافتها
مثل "فحص الماموغرام "أشعة الثدي" للكشف عن سرطان الثدي ومسحة عنق الرحم"، مشيرا كذلك إلى أن الضمان أصبح يغطي "تكاليف الرعاية الشاملة لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث، إضافة إلى موانع الحمل المؤقتة التي تشمل البديل الهرموني وأجهزة اللولب الرحمي".