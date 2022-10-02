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العراق.. خطة لتأهيل المواقع الأثرية
العراق.. خطة لتأهيل المواقع الأثرية
أكدت محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، إعداد خطة لإعادة تأهيل المواقع الأثرية في قلعة كركوك التاريخية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الأحد، عن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أن المحافظة في انتظار إطلاق مخصصات قانون الأمن الغذائي بهدف استكمال تأهيل الأحياء القديمة.وذكر سعيد الجبوري أن محافظة كركوك باشرت ضمن موازنتي 2019 و2021 تأهيل المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنها في انتظار إطلاق إذن الصرف الخاص بمخصصات قانون الأمن الغذائي.وأوضح محافظ كركوك العراقية أن تلك المخصصات يعود الهدف منها إلى استكمال تأهيل الأحياء القديمة ذات البعد التاريخي والتراثي في المحافظة، مثل أحياء القورية والصاركة والإسكان وآزادي.وأوضح راكان سعيد الجبوري أن "هذه الأحياء والمناطق المحيطة بقلعة كركوك في بلاده ضمت مشاريع التوسعة والتطوير عبر إعادة فتح هذه الطرق وأعمال صب ومقتربات وجزرات وسطية وإحياء للمساحات الخضراء".وأشار إلى أن جزءا كبيرا من تلك المشاريع المهمة قد استكمل، والعمل جار على استكمال الجزء الآخر منها، وأن المحافظة بصدد المضي في وضع خطة لإعادة تأهيل المواقع الأثرية في قلعة كركوك التاريخية بحسب التعليمات والضوابط المعمول بها من قبل وزارة الثقافة وهيئة الآثار العراقيتين.وشدد محافظ كركوك على أن بلاده حريصة بالحفاظ على رصانة وتأريخ قلعة كركوك، التي يعكس التعايش والانسجام والترابط في مكوناتها عبر التاريخ والعصور.وأضاف راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك أن محافظته في أبهى مراحلها، في الوقت الحالي، من خلال الاستقرار الأمني والتعايش المجتمعي بين جميع المكونات.
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أخبار العالم العربي, العراق
أخبار العالم العربي, العراق

العراق.. خطة لتأهيل المواقع الأثرية

11:13 GMT 02.10.2022
© Photo / The U.S. Armyجنديان أمريكيان يقفان حول آثار مدينة آشور، العراق
جنديان أمريكيان يقفان حول آثار مدينة آشور، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Photo / The U.S. Army
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أكدت محافظة كركوك العراقية، اليوم الأحد، إعداد خطة لإعادة تأهيل المواقع الأثرية في قلعة كركوك التاريخية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الأحد، عن محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أن المحافظة في انتظار إطلاق مخصصات قانون الأمن الغذائي بهدف استكمال تأهيل الأحياء القديمة.
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وذكر سعيد الجبوري أن محافظة كركوك باشرت ضمن موازنتي 2019 و2021 تأهيل المواقع الأثرية، مشيرا إلى أنها في انتظار إطلاق إذن الصرف الخاص بمخصصات قانون الأمن الغذائي.
وأوضح محافظ كركوك العراقية أن تلك المخصصات يعود الهدف منها إلى استكمال تأهيل الأحياء القديمة ذات البعد التاريخي والتراثي في المحافظة، مثل أحياء القورية والصاركة والإسكان وآزادي.
وأوضح راكان سعيد الجبوري أن "هذه الأحياء والمناطق المحيطة بقلعة كركوك في بلاده ضمت مشاريع التوسعة والتطوير عبر إعادة فتح هذه الطرق وأعمال صب ومقتربات وجزرات وسطية وإحياء للمساحات الخضراء".
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من تلك المشاريع المهمة قد استكمل، والعمل جار على استكمال الجزء الآخر منها، وأن المحافظة بصدد المضي في وضع خطة لإعادة تأهيل المواقع الأثرية في قلعة كركوك التاريخية بحسب التعليمات والضوابط المعمول بها من قبل وزارة الثقافة وهيئة الآثار العراقيتين.
وشدد محافظ كركوك على أن بلاده حريصة بالحفاظ على رصانة وتأريخ قلعة كركوك، التي يعكس التعايش والانسجام والترابط في مكوناتها عبر التاريخ والعصور.
وأضاف راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك أن محافظته في أبهى مراحلها، في الوقت الحالي، من خلال الاستقرار الأمني والتعايش المجتمعي بين جميع المكونات.
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