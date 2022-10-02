https://sputnikarabic.ae/20221002/العراق-يتعاقد-مع-شركة-أمريكية-لرفع-إنتاج-الغاز-من-حقلين-نفطيين-1068504200.html
العراق يتعاقد مع شركة أمريكية لرفع إنتاج الغاز من حقلين نفطيين
العراق يتعاقد مع شركة أمريكية لرفع إنتاج الغاز من حقلين نفطيين
أعلنت شركة نفط "ذي قار" العراقية، التعاقد مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لرفع إنتاج الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف النفطيين. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:04+0000
2022-10-02T11:04+0000
2022-10-02T11:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال أنور هادي شياع مدير شعبة استثمار الغاز المصاحب في الشركة في بيان، السبت، إن "الشركة تسعى لرفع معدلات إنتاج الغاز المصاحب"وأوضح أن "الشركة تستهدف رفع الإنتاج من 20 مليون قدم مكعب قياسي حالياً إلى 200 مليون قدم مكعب قياسي، خلال الفترة المقبلة في حقلي الناصرية والغراف".وأضاف أن العمل متواصل لرفع معدلات الإنتاج من الغاز المصاحب في الحقلين، من خلال التعاقد مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية.وأشار إلى أن شركة "ذي قار" تمد الإنتاج الوطني بالغاز المستخرج والذي يجهز بعضه لمحطات توليد الكهرباء العاملة على هذا النوع من الوقود.وأفاد بأن الشركة باشرت بعملية استثمار الغاز المصاحب منذ شهر أبريل 2019، وتسعى لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.
https://sputnikarabic.ae/20220720/العراق-يعلن-اكتشاف-آبار-نفطية-جديدة-في-محافظة-الأنبار-غربي-البلاد-1065338940.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق يتعاقد مع شركة أمريكية لرفع إنتاج الغاز من حقلين نفطيين
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أعلنت شركة نفط "ذي قار" العراقية، التعاقد مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لرفع إنتاج الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف النفطيين.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال
أنور هادي شياع مدير شعبة استثمار الغاز المصاحب في الشركة في بيان، السبت، إن "الشركة تسعى لرفع معدلات إنتاج الغاز المصاحب"
وأوضح أن "الشركة تستهدف رفع الإنتاج من 20 مليون قدم مكعب قياسي حالياً إلى 200 مليون قدم مكعب قياسي، خلال الفترة المقبلة في حقلي الناصرية والغراف".
وأضاف أن العمل متواصل لرفع معدلات الإنتاج من الغاز المصاحب في الحقلين، من خلال التعاقد مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية.
وأوضح أن ذلك سيؤدي الى ارتفاع الإنتاج بنسبة 80 بالمائة تقريباً، شرط ارتفاع معدلات إنتاج النفط
الخام في الحقلين المذكورين.
وأشار إلى أن شركة "ذي قار" تمد الإنتاج الوطني بالغاز المستخرج والذي يجهز بعضه لمحطات توليد الكهرباء
العاملة على هذا النوع من الوقود.
وأفاد بأن الشركة باشرت بعملية استثمار الغاز المصاحب منذ شهر أبريل 2019، وتسعى لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية.