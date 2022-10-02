https://sputnikarabic.ae/20221002/القوات-الأوكرانية-تطلق-8-قذائف-على-منطقة-نوفوسيلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1068521185.html
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على منطقة نوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على منطقة نوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، ثمانية قذائف على منطقة نوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T15:11+0000
2022-10-02T15:11+0000
2022-10-02T15:11+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
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وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة نوفوسيلوفكا في ياسينوفاتسكي، وأطلقت 8 قذائف من عيار 120 ملم ".وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20221001/القوات-الأوكرانية-تطلق-4-صواريخ-هيمارس-أمريكية-على-منطقة-نيجنيايا-دوفانكا-في-جمهورية-لوغانسك-1068476439.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تطلق 8 قذائف على منطقة نوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك
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أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، ثمانية قذائف على منطقة نوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، في بيان عبر "تلغرام"، إنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على منطقة نوفوسيلوفكا في ياسينوفاتسكي، وأطلقت 8 قذائف من عيار 120 ملم ".
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف
الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.