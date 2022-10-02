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https://sputnikarabic.ae/20221002/الملك-تشارلز-الثالث-يغيب-عن-مؤتمر-كوب-27-في-مصر-بنصيحة-من-رئيسة-الوزراء-1068498580.html
الملك تشارلز الثالث يغيب عن مؤتمر "كوب 27" في مصر بنصيحة من رئيسة الوزراء
الملك تشارلز الثالث يغيب عن مؤتمر "كوب 27" في مصر بنصيحة من رئيسة الوزراء
أكد قصر باكنغهام، أن الملك تشارلز الثالث، لن يحضر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، المقرر انعقاده في مصر، بناء على نصيحة قدمتها رئيسة... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T07:54+0000
2022-10-02T07:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن قصر باكنغهام، أكد عدم حضور الملك للمؤتمر، بعدما اعترضت رئيسة الوزراء، ليز تراس، على ذلك ونصحته بتغيير خططه لحضور المؤتمر.في سياق متصل، أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى أن الملك تشارلز الثالث كان ينوي إلقاء خطاب خلال مؤتمر "كوب 27" في مصر، وسبق وأن أعلن أنه سيحضر المؤتمر قبل تنصيبه ملكا.ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "لقد كان ينوي (الملك) إلقاء خطاب خلال لقاء زعماء العالم في مصر، لكن تراس التي من غير المرجح أن تحضر المؤتمر اعترضت على خطط الملك خلال لقاء خاص عُقد بينهما في قصر باكنغهام الشهر الماضي".ولفتت الصحيفة إلى أن اعتراض تراس على خطط الملك يمكن أن يزيد من التوتر بينهما، لكن أحد مصادر الصحيفة أكد في الوقت ذاته أن النقاش حول هذه المسألة تم بين الطرفين في "مناخ ودي".ويعد الملك تشارلز الثالث من بين قادة العالم المهتمين بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث ألقى كلمة في مؤتمر الأطراف الذي انعقد العام الماضي في غلاسكو باسكتلندا، قارن فيها التهديد الناجم عن تغير المناخ، مع الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220917/السيسي-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-الملك-تشارلز-الثالث--1067881075.html
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

الملك تشارلز الثالث يغيب عن مؤتمر "كوب 27" في مصر بنصيحة من رئيسة الوزراء

07:54 GMT 02.10.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Poolالملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا.
الملك تشارلز الثالث وكاميلا ، قرينة الملكة أثناء مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم إعلان الملك تشارلز الثالث ملكًا رسميًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
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أكد قصر باكنغهام، أن الملك تشارلز الثالث، لن يحضر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، المقرر انعقاده في مصر، بناء على نصيحة قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، حسبما أفادت صحف بريطانية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن قصر باكنغهام، أكد عدم حضور الملك للمؤتمر، بعدما اعترضت رئيسة الوزراء، ليز تراس، على ذلك ونصحته بتغيير خططه لحضور المؤتمر.
في سياق متصل، أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى أن الملك تشارلز الثالث كان ينوي إلقاء خطاب خلال مؤتمر "كوب 27" في مصر، وسبق وأن أعلن أنه سيحضر المؤتمر قبل تنصيبه ملكا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "لقد كان ينوي (الملك) إلقاء خطاب خلال لقاء زعماء العالم في مصر، لكن تراس التي من غير المرجح أن تحضر المؤتمر اعترضت على خطط الملك خلال لقاء خاص عُقد بينهما في قصر باكنغهام الشهر الماضي".
ولفتت الصحيفة إلى أن اعتراض تراس على خطط الملك يمكن أن يزيد من التوتر بينهما، لكن أحد مصادر الصحيفة أكد في الوقت ذاته أن النقاش حول هذه المسألة تم بين الطرفين في "مناخ ودي".
ويعد الملك تشارلز الثالث من بين قادة العالم المهتمين بقضايا البيئة وتغير المناخ، حيث ألقى كلمة في مؤتمر الأطراف الذي انعقد العام الماضي في غلاسكو باسكتلندا، قارن فيها التهديد الناجم عن تغير المناخ، مع الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.
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ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في الفترة من 7 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
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