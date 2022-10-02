https://sputnikarabic.ae/20221002/النيابة-السعودية-4-مواطنين-يواجهون-السجن-20-عاما-وغرامات-تصل-إلى-400-ألف-ريال-بسبب-التزوير-1068516254.html
النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير
النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير
أكدت النيابة العامة السعودية أنها وجهت تهم التزوير لتشكيل مكون من 4 مواطنين، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:35+0000
2022-10-02T13:35+0000
2022-10-02T13:35+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لجريدة "المدينة" السعودية، فقد أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيق كشف عن قيام الـ4 بتزوير "محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة بإحدى سفارات المملكة في الخارج".وأوضح أن تلك الأوراق التي تم تزويرها تم استخدامها من أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.ولفت المصدر إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدد تصل إلى "20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها".طالع أيضا: الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
https://sputnikarabic.ae/20200625/تفاصيل-التحقيق-مع-عصابة-تزوير-الهويات-والوثائق-في-السعودية-1045825916.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير
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أكدت النيابة العامة السعودية أنها وجهت تهم التزوير لتشكيل مكون من 4 مواطنين، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال.
ووفقا لجريدة
"المدينة" السعودية، فقد أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيق كشف عن قيام الـ4 بتزوير "محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة بإحدى سفارات المملكة في الخارج".
وأوضح أن تلك الأوراق التي تم تزويرها تم استخدامها من
أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.
ولفت المصدر إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدد تصل إلى "20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها".