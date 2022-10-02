عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/النيابة-السعودية-4-مواطنين-يواجهون-السجن-20-عاما-وغرامات-تصل-إلى-400-ألف-ريال-بسبب-التزوير-1068516254.html
النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير
النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير
أكدت النيابة العامة السعودية أنها وجهت تهم التزوير لتشكيل مكون من 4 مواطنين، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:35+0000
2022-10-02T13:35+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg
ووفقا لجريدة "المدينة" السعودية، فقد أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيق كشف عن قيام الـ4 بتزوير "محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة بإحدى سفارات المملكة في الخارج".وأوضح أن تلك الأوراق التي تم تزويرها تم استخدامها من أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.ولفت المصدر إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدد تصل إلى "20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها".طالع أيضا: الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
https://sputnikarabic.ae/20200625/تفاصيل-التحقيق-مع-عصابة-تزوير-الهويات-والوثائق-في-السعودية-1045825916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104036/09/1040360927_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_a8079450a9fc87fbb03120f51f593940.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

النيابة السعودية: 4 مواطنين يواجهون السجن 20 عاما وغرامات تصل إلى 400 ألف ريال بسبب التزوير

13:35 GMT 02.10.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أكدت النيابة العامة السعودية أنها وجهت تهم التزوير لتشكيل مكون من 4 مواطنين، وتم الحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما وغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال.
ووفقا لجريدة "المدينة" السعودية، فقد أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيق كشف عن قيام الـ4 بتزوير "محررات لا أصل لها منسوبة لجهة عامة بإحدى سفارات المملكة في الخارج".
سيارة تابعة إلى الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2020
تفاصيل التحقيق مع عصابة تزوير الهويات والوثائق في السعودية
25 يونيو 2020, 10:39 GMT
وأوضح أن تلك الأوراق التي تم تزويرها تم استخدامها من أجل الاستيلاء على ممتلكات الغير دون وجه حق.
ولفت المصدر إلى أن المتهمين تمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر الحكم بالسجن لمدد تصل إلى "20 عاماً، وغرامات مالية بلغت400 ألف ريال، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها".
طالع أيضا: الشرطة السعودية تلقي القبض على مقيم احترف تزوير تصاريح الحج
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала