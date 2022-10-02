https://sputnikarabic.ae/20221002/اليونان-مستعدون-للتحدث-مع-تركيا-بمجرد-انتهاء-الاستفزازات-1068521915.html

اليونان: مستعدون للتحدث مع تركيا بمجرد انتهاء "الاستفزازات"

اليونان: مستعدون للتحدث مع تركيا بمجرد انتهاء "الاستفزازات"

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى إلى حوار بناء مع تركيا، لكن يجب على جارتها وقف تصعيدها اللامتناهي للاستفزازات أولا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T15:38+0000

2022-10-02T15:38+0000

2022-10-02T15:38+0000

اليونان

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وتابع دندياس أن اليونان منفتحة على المحادثات التي تحترم القانون الدولي، مضيفا في مقابلة مع صحيفة "بروتو ثيما" المحلية "الأمر متروك لتركيا ... لتأتي إلى مثل هذا الحوار أم لا، لكن المكون الأساسي يجب أن يكون وقف التصعيد".واعتبر وزير الخارجية اليوناني أن "المسؤول عن وقف التصعيد هو الذي تسبب في التصعيد [في المقام الأول]".وكلا البلدان عضوان في حلف الناتو، وكانتا على خلاف منذ عقود بسبب صراعها التاريخي وقضايا تتراوح بين تحديد الجرف القاري ومناطقهما الاقتصادية الخالصة، والتحليقات العسكرية في بحر إيجه، والقضية الرئيسية لقبرص.انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي كجزيرة مقسمة بحكم الأمر الواقع. تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بـ "جمهورية شمال قبرص" منذ عام 1974، بينما يعتبر باقي المجتمع الدولي شمال قبرص جزءًا من جمهورية قبرص.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب الشهر الماضي عن قلقه إزاء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي هدد خلالها اليونان، بأنها ستدفع "ثمنا باهظا"، متهما إياها بانتهاك المجال الجوي التركي وبـ"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.ووقتها، قال أردوغان: "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يُلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل".وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: "التصريحات العدائية المستمرة من قبل القيادة السياسية لتركيا ضد اليونان ... تثير مخاوف جدية وتتناقض تماما مع جهود خفض التصعيد التي تشتد الحاجة إليها ... التهديدات والخطابات العدوانية غير مقبولة ويجب إيقافها".

https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئيس-التركي-اليونان-ستدفع-ثمنا-باهظا-لدورها-في-حياكة-المؤامرات-على-تركيا-1068278438.html

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