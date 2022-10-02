https://sputnikarabic.ae/20221002/اندلاع-اشتباكات-بين-الشرطة-ومحتجين-في-غينيا-خلال-احتفالات-الاستقلال-1068534253.html
اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في غينيا خلال احتفالات الاستقلال
اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في غينيا خلال احتفالات الاستقلال
تحولت الاحتفالات التي أقيمت، اليوم الأحد، للاحتفال بالذكرى 64 لاستقلال غينيا إلى اشتباكات بين محتجين والشرطة في أجزاء من العاصمة كوناكري، حسبما أفاد شهود... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T21:57+0000
2022-10-02T21:57+0000
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وخرج المئات من الشباب إلى طريق "روت لو برنس" الذي يربط العاصمة بضواحيها الشمالية المعروف بوقوع الاشتباكات العنيفة مع الشرطة.في سياق متصل، قال أحد منظمي الاحتفال، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحشد قد تجمع للاحتفال باستقلال البلاد، وأضاف أنهم أرادوا أيضا تكريم "ضحايا القمع" في تلك الأحياء، حيث كثيرا ما أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى.وأفادت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين أضرموا النار في حافلة ذات طابقين، بينما انتشرت صور لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة شرطة محترقة.وأفاد سكان منطقة بامبيتو أنهم سمعوا إطلاق نار حوالي الساعة 7:00 مساءً (1900 بتوقيت غرينتش)، وبحلول الساعة 7:30 مساء، توقف صوت إطلاق النار، على حد قولهم، في غضون ذلك، أقيمت الاحتفالات الرسمية في مبنى البرلمان، حيث كان الإقبال ضعيفا، بحسب شهود.وفي وقت سابق، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية "تدريجية" على غينيا وأمهلت كوناكري مدة شهر لتحديد فترة انتقالية "مقبولة"، تحت طائلة عقوبات أشد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في غينيا خلال احتفالات الاستقلال
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تحولت الاحتفالات التي أقيمت، اليوم الأحد، للاحتفال بالذكرى 64 لاستقلال غينيا إلى اشتباكات بين محتجين والشرطة في أجزاء من العاصمة كوناكري، حسبما أفاد شهود لوكالة "فرانس برس".
وخرج المئات من الشباب إلى طريق "روت لو برنس" الذي يربط العاصمة بضواحيها الشمالية المعروف بوقوع الاشتباكات العنيفة مع الشرطة.
في سياق متصل، قال أحد منظمي الاحتفال، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحشد قد تجمع للاحتفال باستقلال البلاد، وأضاف أنهم أرادوا أيضا تكريم "ضحايا القمع" في تلك الأحياء، حيث كثيرا ما أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين أضرموا النار في حافلة ذات طابقين، بينما انتشرت صور لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي لسيارة شرطة محترقة.
وأفاد سكان منطقة بامبيتو أنهم سمعوا إطلاق نار حوالي الساعة 7:00 مساءً (1900 بتوقيت غرينتش)، وبحلول الساعة 7:30 مساء، توقف صوت إطلاق النار، على حد قولهم، في غضون ذلك، أقيمت الاحتفالات الرسمية في مبنى البرلمان، حيث كان الإقبال ضعيفا، بحسب شهود.
وفي وقت سابق، أعلنت المجموعة الاقتصادية
لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية "تدريجية" على غينيا وأمهلت كوناكري مدة شهر لتحديد فترة انتقالية "مقبولة"، تحت طائلة عقوبات أشد.