https://sputnikarabic.ae/20221002/بايدن-يدافع-عن-ترشيح-سفير-لأمريكا-رفضته-نيكاراغوا-1068496996.html
بايدن يدافع عن ترشيح سفير لأمريكا رفضته نيكاراغوا
بايدن يدافع عن ترشيح سفير لأمريكا رفضته نيكاراغوا
دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن السفير الذي رشحه لدى نيكاراغوا، والذي رفضته حكومة رئيس البلاد، دانيال أورتيغا. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T06:22+0000
2022-10-02T06:22+0000
2022-10-02T06:22+0000
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، إن بايدن لديه "ثقة كبيرة" في السفير المعين، هوغو رودريغز، وفقا لوكالة "فرانس برس".وكانت حكومة نيكاراغوا أعلنت، يوم الجمعة، أنها "لن تقبل" بهوغو رودريغز بسبب موقفه "المتدخل".وصرحت نائبة رئيس نايكاراغوا وزوجته، روزاريو موريللو، أن "السيد هوغو رودريغيز، نكرر، لن يتم قبوله في نيكاراغوا تحت أي ظرف من الظروف، دع هؤلاء السادة الإمبرياليين، يعتبرون ذلك أمرا مفروغا منه: ولن يدخل هوغو رودريغيز البلاد".وأوصى هوغو رودريغيز، الذي وصف حكومة دانيال أورتيغا بأنها "دكتاتورية"، خلال جلسة الاستماع التي عقدها في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة، بإخراج نيكاراغوا من منطقة كافتا (اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية والولايات المتحدة).وفي مواجهة هذا الرفض، اختارت واشنطن إبقاء سفيرها الحالي، كيفن سوليفان، في منصبه بنيكاراغوا.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن أمريكا ما زالت ملتزمة "بتعزيز عودة الحكومة الديمقراطية إلى نيكاراغوا".وكانت أمريكا نفذت عقوبات ضد مسؤولي حكومة دانيال أورتيغا وأقاربهم، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.يشار إلى أن حكومة نيكاراغوا طردت سفير الاتحاد الأوروبي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع هولندا.
https://sputnikarabic.ae/20221001/سفيرة-الاتحاد-الأوروبي-تغادر-نيكاراغوا-بعد-أسبوع-من-التوترات-الدبلوماسية-1068494756.html
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العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يدافع عن ترشيح سفير لأمريكا رفضته نيكاراغوا
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دافع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن السفير الذي رشحه لدى نيكاراغوا، والذي رفضته حكومة رئيس البلاد، دانيال أورتيغا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، إن بايدن لديه "ثقة كبيرة" في السفير المعين، هوغو رودريغز، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف المتحدث أن رودريغيز "لا يزال يتمتع بأقصى ثقة من الرئيس"، وواصل أنه خلال جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ "عكس بدقة المواقف السياسية من الحزبين" للولايات المتحدة.
وكانت حكومة نيكاراغوا أعلنت، يوم الجمعة، أنها "لن تقبل" بهوغو رودريغز بسبب موقفه "المتدخل".
وصرحت نائبة رئيس نايكاراغوا وزوجته، روزاريو موريللو، أن "السيد هوغو رودريغيز، نكرر، لن يتم قبوله في نيكاراغوا تحت أي ظرف من الظروف، دع هؤلاء السادة الإمبرياليين، يعتبرون ذلك أمرا مفروغا منه: ولن يدخل هوغو رودريغيز البلاد".
وأوصى هوغو رودريغيز، الذي وصف حكومة دانيال أورتيغا بأنها "دكتاتورية"، خلال جلسة الاستماع التي عقدها في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة، بإخراج نيكاراغوا من منطقة كافتا (اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية والولايات المتحدة).
وفي مواجهة هذا الرفض، اختارت واشنطن إبقاء سفيرها الحالي، كيفن سوليفان، في منصبه بنيكاراغوا.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن أمريكا ما زالت ملتزمة "بتعزيز عودة الحكومة الديمقراطية إلى نيكاراغوا".
وكانت أمريكا نفذت عقوبات ضد مسؤولي حكومة دانيال أورتيغا وأقاربهم، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
يشار إلى أن حكومة نيكاراغوا طردت سفير الاتحاد الأوروبي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع هولندا.