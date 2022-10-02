عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/برلمانيون-ألمان-يصلون-إلى-تايوان-في-زيارة-تستغرق-5-أيام-1068498741.html
برلمانيون ألمان يصلون إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام
برلمانيون ألمان يصلون إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام
أكدت وزارة الخارجية التايوانية وصول وفد برلماني ألماني إلى العاصمة تايبيه، في زيارة تستغرق 5 أيام. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T07:52+0000
2022-10-02T07:57+0000
أخبار تايوان
الصين
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065980454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6e6725c0e119d7de7ae24c2eac6c046.jpg
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية التايوانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت وصول وفد من المشرعين الألمان برئاسة كلاوس بيتر ويلش، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.وقال البيان: "رحب نائب الوزير يوي ترحيبا حارا بالوفد الألماني الأول بعد تفشي الوباء، نتمنى لرئيس مجموعة الصداقة التايوانية في البوندستاغ كلاوس بيتر ويلش و5 نواب رؤساء لأحزابهم زيارة مثمرة لمدة 5 أيام".وقالت الوزارة إن رحلة الوفد الألماني مهمة بشكل خاص في ضوء التوترات حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل في أوائل أغسطس.وكانت الصين قد أدانت رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وأطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.ومنذ زيارة بيلوسي أرسلت عدة دول وفودها إلى العاصمة التايوانية تايبيه، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية من قبل دول أجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.طالع أيضا: وانغ يي: مبدأ "الصين الواحدة" مقبول من المجتمع الدولي ولن نوقف جهود إعادة التوحيد مع تايوان
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تحث-الصين-على-استئناف-الحوار-الثنائي-بعد-تعليقه-بسبب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1068418624.html
أخبار تايوان
الصين
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1065980454_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_1c8100f90295a22c258dd4a88bc69d48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تايوان, الصين, أخبار ألمانيا
أخبار تايوان, الصين, أخبار ألمانيا

برلمانيون ألمان يصلون إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام

07:52 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 07:57 GMT 02.10.2022)
© AFP 2022 / Sam Yeh الحياة اليومية في مدينة تايبيه، تايوان، الصين
الحياة اليومية في مدينة تايبيه، تايوان، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
تابعنا عبرTelegram
أكدت وزارة الخارجية التايوانية وصول وفد برلماني ألماني إلى العاصمة تايبيه، في زيارة تستغرق 5 أيام.
ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية التايوانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت وصول وفد من المشرعين الألمان برئاسة كلاوس بيتر ويلش، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.
وقال البيان: "رحب نائب الوزير يوي ترحيبا حارا بالوفد الألماني الأول بعد تفشي الوباء، نتمنى لرئيس مجموعة الصداقة التايوانية في البوندستاغ كلاوس بيتر ويلش و5 نواب رؤساء لأحزابهم زيارة مثمرة لمدة 5 أيام".

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع الزعيم التايواني تساي إنغ ون ونائب الرئيس لاي تشينغ تي بالإضافة إلى زيارة المجلس التشريعي (أعلى هيئة تشريعية في تايوان) إلى جانب مراكز التحليل والمنظمات الأمنية.

وقالت الوزارة إن رحلة الوفد الألماني مهمة بشكل خاص في ضوء التوترات حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل في أوائل أغسطس.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
أمريكا تحث الصين على استئناف الحوار الثنائي بعد تعليقه بسبب زيارة بيلوسي إلى تايوان
29 سبتمبر, 21:09 GMT
وكانت الصين قد أدانت رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وأطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.
ومنذ زيارة بيلوسي أرسلت عدة دول وفودها إلى العاصمة التايوانية تايبيه، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.

وفيما تخضع تايوان للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، تنظر بكين إليها على أنها إحدى مقاطعاتها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات رسمية من قبل دول أجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
طالع أيضا: وانغ يي: مبدأ "الصين الواحدة" مقبول من المجتمع الدولي ولن نوقف جهود إعادة التوحيد مع تايوان
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала