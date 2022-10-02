https://sputnikarabic.ae/20221002/برلمانيون-ألمان-يصلون-إلى-تايوان-في-زيارة-تستغرق-5-أيام-1068498741.html

برلمانيون ألمان يصلون إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام

برلمانيون ألمان يصلون إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام

أكدت وزارة الخارجية التايوانية وصول وفد برلماني ألماني إلى العاصمة تايبيه، في زيارة تستغرق 5 أيام. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T07:52+0000

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ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية التايوانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت وصول وفد من المشرعين الألمان برئاسة كلاوس بيتر ويلش، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.وقال البيان: "رحب نائب الوزير يوي ترحيبا حارا بالوفد الألماني الأول بعد تفشي الوباء، نتمنى لرئيس مجموعة الصداقة التايوانية في البوندستاغ كلاوس بيتر ويلش و5 نواب رؤساء لأحزابهم زيارة مثمرة لمدة 5 أيام".وقالت الوزارة إن رحلة الوفد الألماني مهمة بشكل خاص في ضوء التوترات حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المثيرة للجدل في أوائل أغسطس.وكانت الصين قد أدانت رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وأطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من تايوان.ومنذ زيارة بيلوسي أرسلت عدة دول وفودها إلى العاصمة التايوانية تايبيه، مما زاد التوترات في مضيق تايوان.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية من قبل دول أجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.طالع أيضا: وانغ يي: مبدأ "الصين الواحدة" مقبول من المجتمع الدولي ولن نوقف جهود إعادة التوحيد مع تايوان

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