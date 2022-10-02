https://sputnikarabic.ae/20221002/بري-عن-العرض-الأمريكي-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-يلبي-مبدئيا-المطالب-اللبنانية-1068500036.html
بري عن العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: يلبي مبدئيا المطالب اللبنانية
بري عن العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: يلبي مبدئيا المطالب اللبنانية
قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، إن العرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T08:58+0000
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جاءت تصريحات بري لصحيفة "الشرق الأوسط"، بعد دقائق من مغادرة السفيرة الأمريكية، درورثي شيا مكتبه.وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس أبو صعب، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن الأجواء إيجابية "أكثر من أي وقت مضى"، أفصح أن لبنان سوف يطلب تعديلات "غير جوهرية" على المسودة الأمريكية المقترحة.ونقل أبو صعب عن السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، التي سلمت المسودة، تأكيدها أنه "غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل".وذكرت الصحيفة أن اللجنة المختصة التي تضم نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس أبو صعب، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، ومستشار نبيه بري، علي حمدان، وضابط تقني من الجيش، سوف تجتمع خلال 24 ساعة لدراسة ملاحظات المسؤولين اللبنانيين، وتقديم اقتراحات التعديل إذا ما دعت الحاجة.يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".
https://sputnikarabic.ae/20221001/الأمين-العام-لحزب-الله-نواجه-أياما-حاسمة-بشأن-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1068483108.html
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
بري عن العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل: يلبي مبدئيا المطالب اللبنانية
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قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأحد، إن العرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل "يلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق على الحدود البرية".
جاءت تصريحات بري لصحيفة
"الشرق الأوسط"، بعد دقائق من مغادرة السفيرة الأمريكية، درورثي شيا مكتبه.
وقال نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس أبو صعب، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن الأجواء إيجابية "أكثر من أي وقت مضى"، أفصح أن لبنان سوف يطلب تعديلات "غير جوهرية" على المسودة الأمريكية المقترحة.
ونقل أبو صعب عن السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، التي سلمت المسودة، تأكيدها أنه "غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل".
وذكرت الصحيفة أن اللجنة المختصة التي تضم نائب رئيس البرلمان اللبناني، إلياس أبو صعب، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، ومستشار نبيه بري، علي حمدان، وضابط تقني من الجيش، سوف تجتمع خلال 24 ساعة لدراسة ملاحظات المسؤولين اللبنانيين، وتقديم اقتراحات التعديل إذا ما دعت الحاجة.
يشار إلى أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال
عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".