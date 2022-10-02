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https://sputnikarabic.ae/20221002/بعد-اكتشافها-تكرار-بعض-الأسماء-إندونيسيا-تخفض-عدد-ضحايا-الاستاد-إلى-125-قتيلا-1068515620.html
بعد اكتشافها تكرار بعض الأسماء... إندونيسيا تخفض عدد ضحايا الاستاد إلى 125 قتيلا
بعد اكتشافها تكرار بعض الأسماء... إندونيسيا تخفض عدد ضحايا الاستاد إلى 125 قتيلا
خفضت السلطات الإندونيسية عدد ضحايا حادث التدافع في استاد "كانجوروهان" بجزيرة جاوة إلى 125 قتيلا، مشيرة إلى أن بعض الضحايا تم إحصاء أسمائهم مرتين. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:20+0000
2022-10-02T13:20+0000
أخبار إندونيسيا
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وقال ليستيو سيجيت برابوو رئيس الشرطة الوطنية، إن عدد القتلى تم تعديله إلى 125 بعد أن اكتشفت السلطات أن بعض الضحايا أحصوا مرتين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة القدم التي نظمت بالاستاد الليلة الماضية إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة أمس السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري أعمال شغب.اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.بسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".تدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.
https://sputnikarabic.ae/20221002/الدوري-الإسباني-يقرر-الوقوف-دقيقة-حدادا-على-ضحايا-مباراة-إندونيسيا-1068503880.html
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أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

بعد اكتشافها تكرار بعض الأسماء... إندونيسيا تخفض عدد ضحايا الاستاد إلى 125 قتيلا

13:20 GMT 02.10.2022
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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خفضت السلطات الإندونيسية عدد ضحايا حادث التدافع في استاد "كانجوروهان" بجزيرة جاوة إلى 125 قتيلا، مشيرة إلى أن بعض الضحايا تم إحصاء أسمائهم مرتين.
وقال ليستيو سيجيت برابوو رئيس الشرطة الوطنية، إن عدد القتلى تم تعديله إلى 125 بعد أن اكتشفت السلطات أن بعض الضحايا أحصوا مرتين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
الدوري الإسباني يقرر الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا مباراة إندونيسيا
10:48 GMT
وفي وقت سابق اليوم أعلنت السلطات ارتفاع حصيلة قتلى الذعر في مباراة كرة القدم التي نظمت بالاستاد الليلة الماضية إلى 174 قتيلا، معظمهم لقي حتفه دهسا بعدما أطلقت الشرطة أمس السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري أعمال شغب.
اندلعت أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مساء السبت بين فريقي بيرسيبايا وأريما في مباراة الدريبي بالدوري الإندونيسي بفوز بيرسيبايا بنتيجة 3- 2.
بسبب خيبة أملهم بعد خسارة فريقهم، رد الآلاف من مشجعي أريما المعرفون باسم " أريمانيا" برشق اللاعبين ومسؤولي الفريق بالزجاجات وأشياء أخرى، بحسب "أسوشيتدبرس".
تدفق المشجعون إلى ملعب كانجوروهان تعبيرا عن احتجاجهم وطالبوا إدارة أريما بتفسير سبب هزيمة النادي بعد 23 عاما من الفوز المتواصل على أرضه.
في المقابل، بدأت الشرطة في الاشتباك بعنف مع المشجعين المعترضين داخل أرض الملعب لتجبرهم على الانسحاب ناحية المدرجات.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع بما في ذلك تجاه مدرجات الاستاد وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الجماهير.
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