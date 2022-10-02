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https://sputnikarabic.ae/20221002/بغداد-تعلن-فتح-الطرق-المغلقة-بعد-انحساب-المتظاهرين-1068499239.html
بغداد تعلن فتح الطرق المغلقة بعد انحساب المتظاهرين
بغداد تعلن فتح الطرق المغلقة بعد انحساب المتظاهرين
أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T08:51+0000
2022-10-02T08:51+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال سليم إن معظم الطرق في بغداد فتحت ويجري العمل على فتح بقية الطرق من قبل هندسة الفرق.وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.وذكر المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية فتح الطرق.وأشار إلى أن جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة لحين الانتهاء من إصلاحه بسبب تعرضه لأضرار كبيرة.يذكر أن العاصمة بغداد شهدت أمس السبت تنظيم تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة تشرين.
https://sputnikarabic.ae/20221001/مجلس-الأمن-الوطني-العراقي-يشيد-بمظاهرات-ذكرى-تشرين-ويصدر-5-توصيات-1068490229.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

بغداد تعلن فتح الطرق المغلقة بعد انحساب المتظاهرين

08:51 GMT 02.10.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARقوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022
قوات الأمن تنتشر في بغداد، العراق 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة باستثناء جسري السنك والجمهورية، بعد انسحاب المتظاهرين.
جاء هذا في تصريحات لقائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
مجلس الأمن الوطني العراقي يشيد بمظاهرات "ذكرى تشرين" ويصدر 5 توصيات
أمس, 19:48 GMT
وقال سليم إن معظم الطرق في بغداد فتحت ويجري العمل على فتح بقية الطرق من قبل هندسة الفرق.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر أمني رفيع، انتهاء الاحتجاجات في العاصمة إثر انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور.
وذكر المصدر أن قوات الأمن باشرت عملية فتح الطرق.
وأشار إلى أن جسر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام المارة لحين الانتهاء من إصلاحه بسبب تعرضه لأضرار كبيرة.
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت أمس السبت تنظيم تظاهرات لإحياء الذكرى الثالثة لتظاهرة تشرين.
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