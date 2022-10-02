عربي
https://sputnikarabic.ae/20221002/بنات-مصر-يحرزن-ذهبية-البطولة-العربية-للجمباز-في-الجزائر-1068528728.html
"بنات مصر" يحرزن ذهبية البطولة العربية للجمباز في الجزائر
"بنات مصر" يحرزن ذهبية البطولة العربية للجمباز في الجزائر
حصل منتخب مصر للجمباز للناشئات، اليوم الأحد، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة العربية للعبة المقامة في الجزائر. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T17:31+0000
2022-10-02T17:31+0000
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103814/78/1038147862_0:34:3035:1741_1920x0_80_0_0_a31ddebf71ff884399d349762afa6bf7.jpg
وأمس السبت، انطلقت البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي في مهران غربي الجزائر بمشاركة سبعة بلدان هي: الجزائر ومصر والأردن والكويت وفلسطين وقطر واليمن، وتستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ومثل منتخب الناشئات سيرين أبوالهدي وشمس يسري وجودي جوهر وحلا الشاعر.وحلت الجزائر في المركز الثاني بحصولها على الميدالية الفضية، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية .
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103814/78/1038147862_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_c02adcb4e3b76983a1b8a75be2d1905c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

"بنات مصر" يحرزن ذهبية البطولة العربية للجمباز في الجزائر

17:31 GMT 02.10.2022
© AP Photo / Jeff Robersonلاعبة جمباز "صورة أرشيفية"
لاعبة جمباز صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Jeff Roberson
تابعنا عبرTelegram
حصل منتخب مصر للجمباز للناشئات، اليوم الأحد، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة العربية للعبة المقامة في الجزائر.
وأمس السبت، انطلقت البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي في مهران غربي الجزائر بمشاركة سبعة بلدان هي: الجزائر ومصر والأردن والكويت وفلسطين وقطر واليمن، وتستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومثل منتخب الناشئات سيرين أبوالهدي وشمس يسري وجودي جوهر وحلا الشاعر.
وحلت الجزائر في المركز الثاني بحصولها على الميدالية الفضية، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية .
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала