https://sputnikarabic.ae/20221002/بنات-مصر-يحرزن-ذهبية-البطولة-العربية-للجمباز-في-الجزائر-1068528728.html
"بنات مصر" يحرزن ذهبية البطولة العربية للجمباز في الجزائر
"بنات مصر" يحرزن ذهبية البطولة العربية للجمباز في الجزائر
حصل منتخب مصر للجمباز للناشئات، اليوم الأحد، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة العربية للعبة المقامة في الجزائر. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T17:31+0000
2022-10-02T17:31+0000
2022-10-02T17:31+0000
رياضة
منوعات
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وأمس السبت، انطلقت البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي في مهران غربي الجزائر بمشاركة سبعة بلدان هي: الجزائر ومصر والأردن والكويت وفلسطين وقطر واليمن، وتستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.ومثل منتخب الناشئات سيرين أبوالهدي وشمس يسري وجودي جوهر وحلا الشاعر.وحلت الجزائر في المركز الثاني بحصولها على الميدالية الفضية، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية .
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات
"بنات مصر" يحرزن ذهبية البطولة العربية للجمباز في الجزائر
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حصل منتخب مصر للجمباز للناشئات، اليوم الأحد، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة العربية للعبة المقامة في الجزائر.
وأمس السبت، انطلقت البطولة العربية للجمباز
الفني والإيقاعي في مهران غربي الجزائر بمشاركة سبعة بلدان هي: الجزائر ومصر والأردن والكويت وفلسطين وقطر واليمن، وتستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ومثل منتخب الناشئات سيرين أبوالهدي وشمس يسري وجودي جوهر وحلا الشاعر.
وحلت الجزائر في المركز الثاني بحصولها على الميدالية الفضية، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية .