https://sputnikarabic.ae/20221002/تحتفظ-المناطق-الجديدة-بأسمائها-بعد-انضمامها-إلى-روسيا-1068508848.html
تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا
تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا
صدقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:38+0000
2022-10-02T12:38+0000
2022-10-02T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.وبحسب نص القرار فإن منح جمهورية لوغانسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية، كما أن منح جمهورية دونيتسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض أيضا مع الدستور.فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضح المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221002/المحكمة-الدستورية-في-روسيا-تصدق-على-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068503416.html
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روسيا
تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا
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صدقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، حيث بقيت أسماء المناطق الأربعة الجديدة بلا بتغيير.
ونص قرار المحكمة الدستورية على
أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.
وبحسب نص القرار فإن منح جمهورية لوغانسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية، كما أن منح جمهورية دونيتسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض أيضا مع الدستور.
فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضح المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.
ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.