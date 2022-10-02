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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221002/تحتفظ-المناطق-الجديدة-بأسمائها-بعد-انضمامها-إلى-روسيا-1068508848.html
تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا
تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا
صدقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:38+0000
2022-10-02T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.وبحسب نص القرار فإن منح جمهورية لوغانسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية، كما أن منح جمهورية دونيتسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض أيضا مع الدستور.فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضح المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221002/المحكمة-الدستورية-في-روسيا-تصدق-على-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وخيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068503416.html
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تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا

12:38 GMT 02.10.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون
العلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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صدقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، حيث بقيت أسماء المناطق الأربعة الجديدة بلا بتغيير.
ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.
وبحسب نص القرار فإن منح جمهورية لوغانسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية، كما أن منح جمهورية دونيتسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض أيضا مع الدستور.
فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضح المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.
سكان زابوروجيه خلال مؤتمر وطني حول مسألة إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا في قصر ثقافة عمال السكك الحديدية في ميليتوبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
المحكمة الدستورية في روسيا تصدق على انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
10:40 GMT
ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في الاتحاد الروسي إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
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