https://sputnikarabic.ae/20221002/تراجع-كميات-الغاز-في-منشآت-التخزين-الأوروبية-بعد-استهلاك-بلجيكا-جميع-احتياطياتها-1068508996.html
تراجع كميات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بعد استهلاك بلجيكا جميع احتياطياتها
تراجع كميات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بعد استهلاك بلجيكا جميع احتياطياتها
شهدت منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض انخفاضا في نسبة الغاز بعدما استهلكت بلجيكا جميع احتياطياتها خلال الـ24 ساعة الماضية. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:36+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، في بيان اليوم الأحد، "تجاوز اقتطاع الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية المدخلات لأول مرة منذ الربيع، وذلك بعدما استنفدت بلجيكا جميع احتياطياتها من الغاز خلال الـ24 ساعة الماضية".وتابع البيان أن تلك المنشآت كانت في الـ30 من أيلول/سبتمبر الماضي، "تمتلئ بنسبة 87.83 بالمئة، وتحتوي على أكثر من 95 مليار متر مكعب من الغاز، والذي انتهى في الساعة 04:00 (توقيت جرينتش) في 1 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".وأشار إلى "انخفاض معدل إدخال الغاز لليوم السادس على التوالي إلى 0.51 نقطة مئوية في اليوم، وهو أدنى مستوى في الأشهر الستة الماضية وهو ما يعزو إلى إفراغ بلجيكا بالكامل تقريبا لمنشأتها الوحيدة لتخزين الغاز تحت الأرض، حيث بلغ الإجمالي 92.09 نقطة مئوية".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف، الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220929/حادثة-أنابيب-التيار-الشمالي-تكشف-عن-سيناريوهات-قاتمة-لأوروبا-1068387098.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم
تراجع كميات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية بعد استهلاك بلجيكا جميع احتياطياتها
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شهدت منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض انخفاضا في نسبة الغاز بعدما استهلكت بلجيكا جميع احتياطياتها خلال الـ24 ساعة الماضية.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، في بيان اليوم الأحد، "تجاوز اقتطاع الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية
المدخلات لأول مرة منذ الربيع، وذلك بعدما استنفدت بلجيكا جميع احتياطياتها من الغاز خلال الـ24 ساعة الماضية".
وتابع البيان أن تلك المنشآت كانت في الـ30 من أيلول/سبتمبر الماضي، "تمتلئ بنسبة 87.83 بالمئة، وتحتوي على أكثر من 95 مليار متر مكعب من الغاز، والذي انتهى في الساعة 04:00 (توقيت جرينتش) في 1 تشرين الأول/أكتوبر الجاري".
وأشار إلى "انخفاض معدل إدخال الغاز لليوم السادس على التوالي إلى 0.51 نقطة مئوية في اليوم، وهو أدنى مستوى في الأشهر الستة الماضية وهو ما يعزو إلى إفراغ بلجيكا بالكامل تقريبا لمنشأتها الوحيدة لتخزين الغاز تحت الأرض، حيث بلغ الإجمالي 92.09 نقطة مئوية".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف، الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.
وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.