https://sputnikarabic.ae/20221002/تركيا-تعلن-تحييد-23-مقاتلا-كرديا-في-هجمات-جوية-شمالي-العراق-فيديو-1068514033.html
تركيا تعلن "تحييد" 23 مقاتلا كرديا في هجمات جوية شمالي العراق... فيديو
تركيا تعلن "تحييد" 23 مقاتلا كرديا في هجمات جوية شمالي العراق... فيديو
قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن الطائرات الحربية التركية "حيدت" 23 مسلحا كرديا في غارة على بعد 140 كيلومترا داخل العراق. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:57+0000
2022-10-02T12:57+0000
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ولقتت الوكالة إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم في منطقة أسوس بشمال العراق، الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وأظهر مقطع فيديو مصاحب للوزارة على "تويتر"، مقاتلات من طراز "إف 16" تقلع، وعددا من الانفجارات في منطقة جبلية. وأشارت الوزارة إلى بيان لوزير الدفاع خلوصي أكار يوم الخميس قال فيه إن الضربات الجوية أصابت 16 هدفا في منطقة أسوس.تشن تركيا سلسلة من العمليات في شمال العراق منذ عام 2019، قائلة إن الجيش يستهدف حزب العمال الكردستاني لمنعه من شن هجمات عبر الحدود على تركيا.يشن حزب العمال الكردستاني تمردا متكررا ومتقطعا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وهو الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. المجموعة مدرجة كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق
تركيا تعلن "تحييد" 23 مقاتلا كرديا في هجمات جوية شمالي العراق... فيديو
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قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إن الطائرات الحربية التركية "حيدت" 23 مسلحا كرديا في غارة على بعد 140 كيلومترا داخل العراق.
ولقتت الوكالة إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم في منطقة أسوس بشمال العراق، الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان
المتمتع بالحكم الذاتي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأظهر مقطع فيديو مصاحب للوزارة على "تويتر"، مقاتلات من طراز "إف 16" تقلع، وعددا من الانفجارات في منطقة جبلية. وأشارت الوزارة إلى بيان لوزير الدفاع خلوصي أكار يوم الخميس قال فيه إن الضربات الجوية أصابت 16 هدفا في منطقة أسوس.
تشن تركيا سلسلة من العمليات في شمال العراق منذ عام 2019، قائلة إن الجيش يستهدف حزب العمال الكردستاني
لمنعه من شن هجمات عبر الحدود على تركيا.
يشن حزب العمال الكردستاني تمردا متكررا ومتقطعا
ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وهو الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. المجموعة مدرجة كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.