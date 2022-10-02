https://sputnikarabic.ae/20221002/تعليقا-على-قرب-التوصل-لاتفاق-مع-لبنان-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-نتنياهو-لابيد-خضع-أمام-نصر-الله-1068502847.html

تعليقا على قرب التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.. نتنياهو: لابيد خضع أمام نصر الله

تعليقا على قرب التوصل لاتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.. نتنياهو: لابيد خضع أمام نصر الله

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، يائير لابيد، رئيس الوزراء الحالي، بالخضوع لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T10:19+0000

2022-10-02T10:19+0000

2022-10-02T10:19+0000

العالم العربي

حسن نصر الله

أخبار حزب الله

لبنان

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أكد من خلالها أن لابيد قد استسلم لحسن نصر الله بشكل مخجل، مانحا حزب الله اللبناني أرضا ذات سيادة لدولة إسرائيل.وأشار نتنياهو إلى أن يائير لابيد قد منح حزب الله خزان غاز ضخم يخص المواطنين الإسرائيليين، وذلك دون مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، ودون استفتاء عام، لافتا إلى أنه ليس لرئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، أي تفويض لتسليم أرض ذات سيادة لدولة معادية، على حد زعمه.وفي وقت سابق من اليوم، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد قوله في جلسة حكومية "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة"، مضيفا "قبل عدة أيام تسلم لبنان ونحن في إسرائيل عرض الوسيط الأمريكي لمسودة الاتفاق بشأن ترسيم الحدود المائية بين الدولتين".وتابع لابيد "العرض المقدم لنا يحفظ كامل المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل وأيضا على مصالحنا الاقتصادية"، مشددا "سنعزز الأمن في الشمال وسنقوم بتفعيل منصة كاريش لإنتاج الغاز".ونوه لابيد أيضا بأنه "لا مانع من تطوير حقل غاز إضافي في لبنان، سنحصل منه على العائدات التي نستحقها وكذلك من شأنه أن يضعف ارتباط لبنان مع إيران ويكبح حزب الله ويعود بتعزيز الاستقرار الإقليمي".يذكر أن الرئاسة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، أن الرئيس ميشال عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وكان الرئيس اللبناني، قد تحدث في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكد أن هذا الملف أصبح في "خواتيمه السعيدة".وتحاول إسرائيل ولبنان، منذ عام 1996، حل التداخل بين مياههما الإقليمية الواقعة على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.بدأت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية عام 2020، حيث أعلن لبنان في البداية حيازته لحوالي 860 كيلومترًا مربعًا (332 ميلًا مربعًا) من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترًا مربعًا إضافيًا يشمل جزءً من حقل غاز كاريش، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20221001/مصادر-لبنان-يتجه-لقبول-العرض-الأمريكي-حول-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1068482465.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, حسن نصر الله, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل