https://sputnikarabic.ae/20221002/تقارير-وصول-عدد-المشتبه-بهم-وراء-الاعتداء-على-نائبة-الرئيس-الأرجنتيني-إلى-أربعة-1068506479.html
تقارير: وصول عدد المشتبه بهم وراء الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني إلى أربعة
تقارير: وصول عدد المشتبه بهم وراء الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني إلى أربعة
ذكرت تقارير أرجنتينية أن عدد المتهمين بمحاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، وصل إلى 4 أفراد. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T11:31+0000
2022-10-02T11:31+0000
2022-10-02T11:31+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وفي الأول من سبتمبر/ أيلول، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، فرناندو أندريه ساباغ مونتيل (35 عاما)، من سكان بوينس آيرس، لمحاولته اغتيال كيرشنر خارج منزلها.وصوب الجاني مسدسه نحو كيرشنر، لكن لم تنطلق الرصاصة، ولم تصب نائبة الرئيس خلال الحادث، وفي وقت لاحق، اعتقل ضباط الشرطة صديقة المهاجم، بريندا أوليارتي، التي يُزعم أنها كانت موجودة في مسرح الجريمة مع شريكها.وفي يوم الجمعة الماضي، وجهت المحكمة اتهامات ضد نيكولا غابرييل كاريزو، صديق الجاني، وأجستينا دياز، صديقة أوليارتي، معتبرة إياهما شريكين ثانويين في محاولة الاغتيال، وفقا لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية.وذكرت الصحيفة أن النيابة تعتقد أن كلا من كاريزو ودياز ساعدا مونتيل وصديقته في تنظيم عملية الاغتيال، رغم أنهما لم يكونا في مسرح الجريمة، وأضافت أن التحقيق لا يزال مستمرا، لافتا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الأشخاص المتورطين في الهجوم.وقال أحد المحامين لوكالة "سبوتنيك" إن المهاجم نفسه، أندريه ساباغ مونتيل، قد يواجه ما بين 15 و30 عاما في السجن، موضحا أن في إمكانه التقدم بطلب ترحيله إلى وطنه بعد قضاء نصف مدة سجنه، وفي حال عودته إلى البرازيل، فمن المرجح أن تمنعه السلطات الأرجنتينية من العودة إلى الأرجنتين لبقية حياته.ونائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، شخصية مثيرة للجدل في السياسة الأرجنتينية، وفي شهر أغسطس/ آب، طلب المدعي الفيدرالي في البلاد سجنها لمدة 12 عاما، ومنعها من تولي منصب عام إلى أجل غير مسمى، وسط مزاعم بالفساد.
https://sputnikarabic.ae/20220902/تقرير-الاعتداء-على-نائبة-الرئيس-الأرجنتيني-يوصف-كـمحاولة-قتل-مشددة-1067214038.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقارير: وصول عدد المشتبه بهم وراء الاعتداء على نائبة الرئيس الأرجنتيني إلى أربعة
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ذكرت تقارير أرجنتينية أن عدد المتهمين بمحاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، وصل إلى 4 أفراد.
موسكو - سبوتنيك. وفي الأول من سبتمبر/ أيلول، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، فرناندو أندريه ساباغ مونتيل (35 عاما)، من سكان بوينس آيرس، لمحاولته اغتيال كيرشنر خارج منزلها.
وصوب الجاني مسدسه نحو كيرشنر، لكن لم تنطلق الرصاصة، ولم تصب نائبة الرئيس خلال الحادث، وفي وقت لاحق، اعتقل ضباط الشرطة صديقة المهاجم، بريندا أوليارتي، التي يُزعم أنها كانت موجودة في مسرح الجريمة مع شريكها.
وفي يوم الجمعة الماضي، وجهت المحكمة اتهامات ضد نيكولا غابرييل كاريزو، صديق الجاني، وأجستينا دياز، صديقة أوليارتي، معتبرة إياهما شريكين ثانويين في محاولة الاغتيال، وفقا لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية.
وذكرت الصحيفة أن النيابة تعتقد أن كلا من كاريزو ودياز ساعدا مونتيل وصديقته في تنظيم عملية الاغتيال، رغم أنهما لم يكونا في مسرح الجريمة، وأضافت أن التحقيق لا يزال مستمرا، لافتا إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الأشخاص المتورطين في الهجوم.
وقال أحد المحامين لوكالة "سبوتنيك" إن المهاجم نفسه، أندريه ساباغ مونتيل، قد يواجه ما بين 15 و30 عاما في السجن، موضحا أن في إمكانه التقدم بطلب ترحيله إلى وطنه بعد قضاء نصف مدة سجنه، وفي حال عودته إلى البرازيل، فمن المرجح أن تمنعه السلطات الأرجنتينية من العودة إلى الأرجنتين لبقية حياته.
ونائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، شخصية مثيرة للجدل في السياسة الأرجنتينية، وفي شهر أغسطس/ آب، طلب المدعي الفيدرالي في البلاد سجنها لمدة 12 عاما، ومنعها من تولي منصب عام إلى أجل غير مسمى، وسط مزاعم بالفساد.