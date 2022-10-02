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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221002/تقديم-اتفاقيات-انضمام-المناطق-الجديدة-إلى-مجلس-الدوما-الروسي-للمصادقة-عليها-1068515757.html
تقديم اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى مجلس الدوما الروسي للمصادقة عليها
تقديم اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى مجلس الدوما الروسي للمصادقة عليها
أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة، فيكتور فودولاتسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقات المتعلقة بانضمام جمهوريتي... 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:24+0000
2022-10-02T13:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فودولاتسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد تم استلامها، وسوف تنظر لجنتنا فيها (غدا). ستكون في قاعدة بيانات (دوما الإلكترونية) في الصباح".وبدوره، قال رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية ببناء الدولة وتشريعاتها، بافل كراشينينيكوف، إن تأسيس السلطات التنفيذية الإقليمية في المناطق الروسية الجديدة سيتم حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2023.وقال كراشينينيكوف: "حتى 1 يونيو/حزيران 2023، سيتم إنشاء هيئات إقليمية للسلطات التنفيذية الفيدرالية في الجمهوريات والمقاطعات الجديدة. خلال الفترة الانتقالية، سيتم أيضا إنشاء مكاتب للمدعي العام وسيتم ضمان عمل النظام القضائي لروسيا الاتحادية".وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، حيث بقيت أسماء المناطق الأربعة الجديدة بلا تغيير.ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضع المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في روسيا الاتحادية إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20221002/تحتفظ-المناطق-الجديدة-بأسمائها-بعد-انضمامها-إلى-روسيا-1068508848.html
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تقديم اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى مجلس الدوما الروسي للمصادقة عليها

13:24 GMT 02.10.2022
© Sputnik . Sergei Kuznetsov / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الدوما
مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© Sputnik . Sergei Kuznetsov
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أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة، فيكتور فودولاتسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقات المتعلقة بانضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية تم تقديمها إلى مجلس الدوما للمصادقة عليها.
وقال فودولاتسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد تم استلامها، وسوف تنظر لجنتنا فيها (غدا). ستكون في قاعدة بيانات (دوما الإلكترونية) في الصباح".
وبدوره، قال رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية ببناء الدولة وتشريعاتها، بافل كراشينينيكوف، إن تأسيس السلطات التنفيذية الإقليمية في المناطق الروسية الجديدة سيتم حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2023.
وقال كراشينينيكوف: "حتى 1 يونيو/حزيران 2023، سيتم إنشاء هيئات إقليمية للسلطات التنفيذية الفيدرالية في الجمهوريات والمقاطعات الجديدة. خلال الفترة الانتقالية، سيتم أيضا إنشاء مكاتب للمدعي العام وسيتم ضمان عمل النظام القضائي لروسيا الاتحادية".

وتابع كراشينينيكوف: "الوحدة النقدية في الأراضي الجديدة ستكون الروبل. حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، عند إجراء المدفوعات النقدية وغير النقدية، سيتم السماح بتداول الهريفنيا الأوكرانية. سيتم منح بنك روسيا سلطة تحديد تفاصيل أنشطة المؤسسات المالية الائتمانية وغير الائتمانية".

وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، حيث بقيت أسماء المناطق الأربعة الجديدة بلا تغيير.
ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.
العلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحتفظ المناطق الجديدة بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا
12:38 GMT

وبحسب نص القرار فإن منح جمهورية لوغانسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض مع دستور روسيا الاتحادية، كما أن منح جمهورية دونيتسك الشعبية وضع الجمهورية لا يتعارض أيضا مع الدستور.

فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضع المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.
ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في روسيا الاتحادية إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.
وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
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