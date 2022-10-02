https://sputnikarabic.ae/20221002/تقديم-اتفاقيات-انضمام-المناطق-الجديدة-إلى-مجلس-الدوما-الروسي-للمصادقة-عليها-1068515757.html

تقديم اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى مجلس الدوما الروسي للمصادقة عليها

تقديم اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى مجلس الدوما الروسي للمصادقة عليها

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدوما المعنية بشؤون رابطة الدول المستقلة، فيكتور فودولاتسكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاتفاقات المتعلقة بانضمام جمهوريتي... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T13:24+0000

2022-10-02T13:24+0000

2022-10-02T13:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال فودولاتسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد تم استلامها، وسوف تنظر لجنتنا فيها (غدا). ستكون في قاعدة بيانات (دوما الإلكترونية) في الصباح".وبدوره، قال رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية ببناء الدولة وتشريعاتها، بافل كراشينينيكوف، إن تأسيس السلطات التنفيذية الإقليمية في المناطق الروسية الجديدة سيتم حتى 1 يونيو/حزيران من عام 2023.وقال كراشينينيكوف: "حتى 1 يونيو/حزيران 2023، سيتم إنشاء هيئات إقليمية للسلطات التنفيذية الفيدرالية في الجمهوريات والمقاطعات الجديدة. خلال الفترة الانتقالية، سيتم أيضا إنشاء مكاتب للمدعي العام وسيتم ضمان عمل النظام القضائي لروسيا الاتحادية".وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على معاهدات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، حيث بقيت أسماء المناطق الأربعة الجديدة بلا تغيير.ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.فيما منحت كل من مقاطعتي زوابوروجيه وخيرسون وضع المقاطعات في روسيا الاتحادية بحسب قرار المحكمة الدستورية في روسيا.ووصلت طلبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمراجعة دستورية اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في روسيا الاتحادية إلى المحكمة الدستورية يوم الجمعة بعد توقيع الرئيس بوتين عليها في حفل أقيم في الكرملين.وشهد الكرملين، يوم الجمعة الماضي، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20221002/تحتفظ-المناطق-الجديدة-بأسمائها-بعد-انضمامها-إلى-روسيا-1068508848.html

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